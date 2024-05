Fan-Eklat in Rom! Djokovic mit Flasche beworfen

Nach dem Erstrunden-Auftritt von Novak Djokovic in Rom kam es zum großen Eklat.

Das hat die Nummer 1 der Tennis-Welt nicht verdient. Auch wenn der polarisierende Serbe die Gemüter trennt und nicht nur Fans in den Tennis-Arenen dieser Welt hat, die Szenen, die sich am Freitagabend in Italiens Hauptstadt Rom abgespielt haben, gehen zu weit.

Der 36-Jährige konnte sich gegen den Franzosen Corentin Moutet klar mit 6:3, 6:1 in zwei Sätzen durchsetzen. In der nächsten Runde trifft Djokovic auf den Chilenen Alejandro Tabilo. konnte. Im Anschluss an seinen Rom-Auftakt gab der Superstar den Zuschauern auf den Rängen gut gelaunt Autogramme.Doch genau da kam es zum Skandal.

¡LAMENTABLE! ❌



Al tenista serbio Novak Djokovic le lanzaron una botella que impactó en su cabeza mientras firmaba autógrafos, esto luego de su victoria en el #Masters1000 de Madrid ante el francés Corentin Moutet.



???? @DelMartin0 pic.twitter.com/miS78qNeV2 — Versus (@SomosVersusPY) May 10, 2024

Ein Video auf X (ehemals Twitter) zeigt, wie ein Unbekannter den Tennis-Giganten brutal attackiert. Während der Autogrammstunde ist zu sehen, wie plötzlich eine Trinkflasche direkt auf den Serben geworfen wird. Das Geschoss landete direkt auf dem Kopf von Djokovic, der daraufhin schmerzverzerrt zu Boden geht. Die Betreuer stürmen sofort herbei und begleiten das Opfer in die Katakomben. Djokovics Ex-Trainer Boris Becker wütet nach dem zwsichenfall auf Twitter: "Widerliches Verhalten", hat der Deutsche eine klare Meinung. Die Veranstalter versuchten die Situation zu beruhigen und meinten, dass es sich um ein Versehen gehalten habe.