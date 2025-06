Ofner scheitert in Runde eins an Rublew

Sebastian Ofner ist beim ATP-Turnier in Halle in der ersten Runde ausgeschieden. Der Steirer unterlag dem gesetzten Russen Andrej Rublew glatt mit 3:6, 4:6 und setzt nun seine Rasensaison in Mallorca fort.

Österreichs Nummer eins musste sich nach knapp einer Stunde Spielzeit dem Weltranglisten-14. geschlagen geben. Rublew brach Ofner im ersten Satz zum 5:3 und servierte den Satz aus. Im zweiten Durchgang sicherte sich der Russe das entscheidende Break zum 4:3. Es war das erste Duell der beiden Spieler auf der Tour. Qualifikationsmühen vergeblich Ofner hatte sich mit zwei Siegen in der Qualifikation für das Hauptfeld in Halle gespielt. Doch gegen den topgesetzten Russen reichte seine Leistung nicht aus. Bereits 2023 war der Steirer in Halle in der ersten Runde gescheitert. Nächste Station Rasen Für Ofner geht es nun direkt weiter zum ATP-250-Turnier auf Mallorca, wo er sich auf Wimbledon vorbereiten wird. Der Grand-Slam-Klassiker beginnt am 30. Juni.