Weltranglisten-Erster Alcaraz sagte für Davis Cup Finals ab

Carlos Alcaraz hat für die Davis Cup Finals in Bologna abgesagt. Der Weltranglisten-Erste fehlt Spanien im Viertelfinale gegen Tschechien wegen einer Oberschenkelverletzung.

Der spanische Tennis-Star Carlos Alcaraz wird beim Davis Cup Final 8 in Bologna nicht antreten. Der Weltranglisten-Erste fehlt dem am Donnerstag gegen Tschechien spielenden Team wegen eines Ödems im rechten Oberschenkel.

Schweren Herzens abgereist

Der 22-Jährige gab auf X bekannt: "Ich fahre schweren Herzens nach Hause." Damit steht Spanien im Viertelfinale ohne seinen Top-Spieler da. Österreich, das am Mittwoch auf Gastgeber Italien trifft, könnte frühestens im Finale auf die Spanier treffen.

Zverev als einziger Top-10-Spieler

Durch die Absage von Alcaraz ist der Deutsche Alexander Zverev der einzig verbliebene Top-10-Spieler beim Finalturnier in Bologna. Bereits zuvor hatten die Italiener Jannik Sinner (ATP 2) und Lorenzo Musetti (Platz 8) ihre Teilnahme abgesagt.

Auswirkungen auf Turnier

Die zahlreichen Absagen von Top-Spielern verändern das Davis-Cup-Turnier deutlich. Mit Zverev bleibt nur ein Spieler aus den Top 10 der Weltrangliste im Wettbewerb, was die Ausgangslage für alle verbleibenden Teams verändert.