Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
  4. Davis Cup
alcaraz
© getty

Tennis-Ausfall!

Weltranglisten-Erster Alcaraz sagte für Davis Cup Finals ab

18.11.25, 10:40 | Aktualisiert: 18.11.25, 22:05
Teilen

Carlos Alcaraz hat für die Davis Cup Finals in Bologna abgesagt. Der Weltranglisten-Erste fehlt Spanien im Viertelfinale gegen Tschechien wegen einer Oberschenkelverletzung.

Der spanische Tennis-Star Carlos Alcaraz wird beim Davis Cup Final 8 in Bologna nicht antreten. Der Weltranglisten-Erste fehlt dem am Donnerstag gegen Tschechien spielenden Team wegen eines Ödems im rechten Oberschenkel.

Schweren Herzens abgereist

Der 22-Jährige gab auf X bekannt: "Ich fahre schweren Herzens nach Hause." Damit steht Spanien im Viertelfinale ohne seinen Top-Spieler da. Österreich, das am Mittwoch auf Gastgeber Italien trifft, könnte frühestens im Finale auf die Spanier treffen.

Zverev als einziger Top-10-Spieler

Durch die Absage von Alcaraz ist der Deutsche Alexander Zverev der einzig verbliebene Top-10-Spieler beim Finalturnier in Bologna. Bereits zuvor hatten die Italiener Jannik Sinner (ATP 2) und Lorenzo Musetti (Platz 8) ihre Teilnahme abgesagt.

Auswirkungen auf Turnier

Die zahlreichen Absagen von Top-Spielern verändern das Davis-Cup-Turnier deutlich. Mit Zverev bleibt nur ein Spieler aus den Top 10 der Weltrangliste im Wettbewerb, was die Ausgangslage für alle verbleibenden Teams verändert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden