Djokovic nach Überstunden im Wimbledon-Viertelfinale, Tsitsipas ausgeschieden

Novak Djokovic steht zum sechsten Mal in Folge und zum gesamt 14. Mal im Viertelfinale des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon. Zu Ende hingegen ist der Traum von Thiem-Bezwinger Stefanos Tsitsipas, der sich dem US-Amerikaner Christopher Eubanks geschlagen geben muss.

Der Serbe setzte sich am Montag in der am Vortag bei 2:0 in Sätzen abgebrochenen Achtelfinal-Partie gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 7:6(6),7:6(6),5:7,6:4 durch und wahrte die Chance auf den achten Titel beim Rasen-Klassiker.



Die Partie zwischen Djokovic und Hurkacz wurde am Sonntag wegen der ab 23.00 Uhr Ortszeit geltenden Sperrstunde unterbrochen. Beide Spieler agierten bei ihren eigenen Aufschlagspielen äußerst souverän. Gleich zweimal musste die Entscheidung im Tiebreak fallen, wobei Hurkacz im ersten drei Satzbälle liegen ließ. Djokovic schraubte seine bestechende Tiebreak-Bilanz bei Major-Turnieren in diesem Jahr auf 14:1.

Bei der Wiederaufnahme der Begegnung auf dem Centre Court tat sich Djokovic zunächst schwer und verlor den dritten Satz. Es war der erste Satzverlust im laufenden Turnier für den Rekord-Grand-Slam-Champion. Doch Djokovic behielt die Ruhe und feierte beim Rasen-Klassiker seinen 33. Sieg in Serie. Im Viertelfinale wartet auf den Serben nun Andrej Rublew.

Die Sensation des Tages feierte der 27-jährige US-Amerikaner Christopher Eubanks. Die Nummer 43 der Welt besiegte die Nummer 5 des Turnieres, Stefanos Tsitsipas nach einem packenden Fünfsatz-Kampf mit 3:6, 7:6, 3:6, 6:4, 6:4. Damit bleibt für den Griechen, der in der ersten Runde Dominic Thiem aus dem Turnier geworfen hatte, das Erreichen des Achtelfinals die beste Karriere-Leistung im Rasen-Mekka. Im Viertelfinale trifft Eubanks nun auf den Russen Daniil Medwedew