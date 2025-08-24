Liebes-Doppel mit Alcaraz: DARAUF achtet Raducanu beim Dating

Seit Wochen gibt es wilde Spekulationen, ob es zwischen den Tennis-Assen Carlos Alcaraz und Emma Raducanu gefunkt hat. Der gemeinsame Auftritt im Mixed-Doppel der US Open heizte die Spekulationen weiter an.

Insgesamt 16 Paare sind letzte Woche beim neuen Mixed-Doppel-Bewerb im Rahmen der US Open angetreten, aber kein einziges bekam so viel Aufmerksamkeit wie Carlos Alcaraz und Emma Raducanu. Der Spanier und die Britin schieden nach der ersten Runde gegen die Top-Gesetzten Jessica Pegula und Jack Draper aus, dennoch wird seitdem noch intensiver über eine mögliche Liebes-Beziehung des neuen Tennis-Traumpaares spekuliert.

Tennis-Traumpaar: Heißes Gerücht um Liebes-Doppel bei US Open

Im Juli war die US-Open-Siegerin 2021 als Zuschauerin im Queen's Club in der Box von Alcaraz zu Gast. Damals wurden etwaige Gerüchte im Keim erstickt. Alcaraz genoss zwar, dass die 22-Jährige ihm die Daumen drückte, doch mehr soll nicht dahinterstecken. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass die beiden Seite an Seite im Big Apple aufschlagen werden.

Seitdem wird gemunkelt, dass diese Partnerschaft über den Tennisplatz hinausgeht. Davon durften sich auch in New York alle Zuschauer überzeugen. Die Nummer 2 der Herren-Weltrangliste aus Spanien und das britische Tennis-Wunderkind turtelten und lachten durchgehend und genossen es sichtlich, zusammen ihre Leidenschaft zu teilen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz wurden sie darauf angesprochen. Die Antwort fiel knapp aus: "Wir sind nur Freunde." Im Anschluss brach das mögliche Tennis-Traumpaar die Fragerunde ab.

Raducanu im Liebes-Talk

Raducanu wartet seit ihrem Sensationserfolg vor vier Jahren in New York auf den zweiten Grand-Slam-Titel, Alcaraz hat bereits fünf Majors gewonnen. Jetzt sprach die 22-Jährige mit "The Times" über ihr Liebesleben.

Die einzige Beziehung, die sie öffentlich machte, war 2023 mit Ex-Kicker und Unternehmersohn Carlo Agostinelli, seit Juni dürfte die Beziehung aber endgültig zu Ende sein. Nur weiß niemand, ob Raducanu mittlerweile zur begehrtesten Junggesellin des Königreichs wurde oder ob sie sich beinahe direkt in die Arme des neuen Sandplatz-Königs aus Spanien begeben hat.

Einerseits seien ihre Eltern sehr streng und auf den sportlichen Erfolg bedacht. In jungen Jahren wollten Mama und Papa Raducanu nichts von Liebesgeschichten wissen, weil "sie vom Training ablenken", schildert die 22-Jährige. Der frühe Erfolg in ihrer Karriere gibt den strengen Erziehungsmethoden zumindest bedingt Recht. Sie durfte als junges Mädchen auch nicht so oft mit ihren Freundinnen Zeit verbringen. "Ich war oft wütend", gesteht Raducanu.

Doch sie hat daraus gelernt. "Durch die Zeit alleine wurde ich sehr selbstbewusst und habe mich alleine beschäftigen können, das ist mittlerweile eine große Stärke geworden." Der neue Mann an ihrer Seite muss auf jeden Fall damit umgehen, denn daran will sie weiter festhalten.