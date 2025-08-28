Transfer-Hammer: Woltemade vor England-Abflug

Laut "Bild" steht VfB-Star Nick Woltemade (23) vor einem Wechsel in die Premier League.

Dem Bericht zufolge sollen sich Newcastle United und VfB Stuttgart bereits einig sein. Es gehe demnach um eine Transfersumme von 85 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro Boni. Auch Woltemade soll dem Wechsel zustimmen.

Der 23-jährige Stuttgart-Star sei laut "Bild" bereits auf dem Weg nach England und habe sich bereits beim VfB verabschiedet. Morgen soll bereits der Medizincheck bei Newcastle stattfinden. Der deutsche Nationalteamspieler soll beim Premier-League-Klub Alexander Isak (25) ersetzen, der Newcastle verlassen wird.

Woltemade DAS Transfer-Thema des Sommers

Die Personalie Woltemade war in diesem Sommer DAS Thema: Der 23-Jährige wäre bei den Bayern die Wunschlösung für die Offensive gewesen und er wollte auch nach München wechseln, aber der VfB lehnte alle Angebote des FCB ab.

Woltemade wechselte 2024 ablösefrei von Werder Bremen zu Stuttgart und startete dort durch. Jetzt macht der junge deutsche Nationalteamspieler den nächsten Karriere-Sprung.