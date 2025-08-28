Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Nick Woltemade
© Getty

85 Mio. plus Boni

Transfer-Hammer: Woltemade vor England-Abflug

28.08.25, 18:44 | Aktualisiert: 28.08.25, 19:49
Teilen

Laut "Bild" steht VfB-Star Nick Woltemade (23) vor einem Wechsel in die Premier League.

Dem Bericht zufolge sollen sich Newcastle United und VfB Stuttgart bereits einig sein. Es gehe demnach um eine Transfersumme von 85 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro Boni. Auch Woltemade soll dem Wechsel zustimmen.

Der 23-jährige Stuttgart-Star sei laut "Bild" bereits auf dem Weg nach England und habe sich bereits beim VfB verabschiedet. Morgen soll bereits der Medizincheck bei Newcastle stattfinden. Der deutsche Nationalteamspieler soll beim Premier-League-Klub Alexander Isak (25) ersetzen, der Newcastle verlassen wird.

Woltemade DAS Transfer-Thema des Sommers

Die Personalie Woltemade war in diesem Sommer DAS Thema: Der 23-Jährige wäre bei den Bayern die Wunschlösung für die Offensive gewesen und er wollte auch nach München wechseln, aber der VfB lehnte alle Angebote des FCB ab.

Woltemade wechselte 2024 ablösefrei von Werder Bremen zu Stuttgart und startete dort durch. Jetzt macht der junge deutsche Nationalteamspieler den nächsten Karriere-Sprung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden