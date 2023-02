EX-NFL-Star verzichtet für seine Kinder auf viel Geld

Weil er will, dass seine zwei Kinder ihn spielen sehen, verzichtet AJ McCarron auf fette Gagen. Der Quarterback könnte zwar in der besten Football-Liga der Welt unter Vertrag stehen, würde dort allerdings nur auf der Ersatzbank platz nehmen. Um seinen Kindern den Spaß am Spiel zu zeigen, bäckt der 32-Jährige lieber kleinere Brötchen und hat vor der Saison bei den St. Louis Battlehawks in der NFL unterschrieben. Der Lohn: Nach den ersten zwei Spielen ist man ungeschlagen und es regnet Lob von oberster Stelle.

Liga-Boss Dwayne "The Rock" Johnson hebt seinen Star hervor und will auf diesen Weg weitere Top-Spieler für sein Mega-Projekt begeistern.

Takes less money signing with us over the @NFL because he wanted his little boys to see him play. Now he’s 2-0 and led his team to back to back exciting last minute wins. I’d say he’s creating some memories for his boys. AJ’s decision means a helluva lot to me, personally. #XFL https://t.co/AZG6EiIy9Z