Will man NFL-Superstar Tom Brady bei seiner Rückkehr nach New England sehen, muss die Geldtasche geplündern weden.

In der vierten Runde der NFL kommt es zur emotionalen Rückkehr von Superstar Tom Brady an seine alte Wirkungstätte. Die Tampa Bay Bucaneers prallen auf sein Ex-Franchise, die New England Patriots, bei denen der siebenfache Super-Bowl-Gewinner seine größten Erfolg feierte. Im vorigen Jahr wechselte der 43-Jährige von den Patriots nach Tampa, wo er auf Anhieb den Titel gewinnen konnte. Der Rekord-Champion hat in seiner Karriere noch nie gegen einen Rookie-Quarterback verloren und genau darin liegt die zusätzliche Brisanz bei seiner Rückkehr: Mit Mac Jones hat das Team aus Boston heuer den designierten Brady-Nachfolger im Draft gefunden.

Surrealer Mindestpreis bei Tickets

Lange Rede, kurzer Sinn: Dies ist ein großartiges Spiel mit unglaublich hoher Nachfrage. Berichten zufolge soll das günstigste Ticket für den NFL-Kracher bei Ticketmaster - der offiziellen Website der NFL Ticket Exchange für gebrauchte Tickets - bei surrealen 1.400 US-Dollar liegen.

Sollte man sich Premium-Sitzplätze ergattern wollen, so muss man bereit sein ganz tief in die Tasche zu greifen: ein Ticket der Sonderklasse kostet fast 9.000 US-Dollar!

Karten für die Patriots waren noch nie billig, aber das sind atemberaubende Preise. Zum Vergleich: Das teuerste Ticket bei Ticketmaster für den Heim-Auftakt in New England gegen die Miami Dolphins kostet 3.000 US-Dollar, das billigste 325 US-Dollar.