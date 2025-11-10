Raimann siegt in Berlin! Colts weiter NFL-Spitze - "Unbeschreiblich"

Bernhard Raimann und die Indianapolis Colts haben sich in Berlin mit 31:25 nach Verlängerung gegen Atlanta durchgesetzt. Der Wiener Offensive Tackle feierte vor 72.203 Zuschauern und wünscht sich nun ein NFL-Spiel in Österreich. Die Colts führen die Liga mit 8-2.

Vor den Augen seiner Familie - darunter Oma Erika und Papa Michael - feierte Bernhard Raimann mit den Indianapolis Colts einen dramatischen 31:25-Sieg nach Verlängerung gegen Atlanta Falcons. "Es war ein unglaublicher Sieg. Am Ende haben wir als Offensive das Spiel entschieden, das war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl", sagte der Wiener nach dem Spiel vor 72.203 Zuschauern im Berliner Olympiastadion .

Raimann wünscht sich NFL in Wien

In der Siegeseuphorie äußerte der 28-Jährige einen besonderen Wunsch: "Ich war jetzt schon ziemlich erfolgreich in Deutschland, jetzt können wir das mal nach Österreich verlegen und ein Heimspiel daraus machen." Der 1,98 Meter große und 137 Kilogramm schwere Offensive Tackle zeigte sich dabei mit einem Grinsen .

Running Back Jonathan Taylor wurde mit drei Touchdowns zum Matchwinner, der das Spiel in der Verlängerung entschied. "Ein phänomenales Spiel von ihm und der Offensive Line, die für ihn geblockt hat", lobte Head Coach Shane Steichen dessen Leistung .

Hohes Lob für Österreichs NFL-Pionier

Raimann, der im Sommer einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben hatte, erhielt bereits im Vorfeld viel Anerkennung. Quarterback Daniel Jones bezeichnete ihn als "großartigen Footballer", der auf einer der härtesten Positionen "einen unglaublichen Job" mache . Coach Steichen ging sogar weiter: "Bernie ist phänomenal. Ein harter und ehrgeiziger Kerl, der alles richtig macht" .

Nach dem Spiel flog Raimann zurück in die USA, wo in der spielfreien Woche Tochter Charlotte Rose auf ihn wartet. Anschließend geht es zum Auswärtsspiel bei den Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes .