Samuel L. Jackson stiehlt Kendrick Lamar die (Halftime-)Show

Ein unerwarteter Stargast stahl Kendrick Lamar bei der Halftime-Show des Super Bowl die Bühne.

Ein Hit-Feuerwerk von Kendrick Lamar mit zahlreichen Star-Auftritten machte die heurige Halftime-Show zum absoluten Hit. Rap-Kracher, wie "Not like us", "Humble" oder "All the Stars" mit Gast-Star SZA sorgten im Superdome von New Orleans für mächtig Stimmung.

Doch gleich zu Beginn sorgte ein unerwarteter Gastauftritt für das große Highlight. Hollywood-Star Samuel L. Jackson führte das Intro ein und sorgte auch zwischendurch immer wieder mit spritzigen Kommentaren für gute Laune.

Ein weiterer Stargast war Serena Williams, die den Tennisschläger diesmal gegen die Tanzfläche tauschte und mit ihrer Einlage für Begeisterung sorgte. Auch sonst war die Show ein echter Hingucker. Die Tänzer in weißen, blauen und roten Outfits sorgten für eine perfekte TV-Show, die dem Super Bowl gerecht wurde.