0:6! KAC geht bei Znojmo unter

Meister KAC muss auswärts die erste Saisonpleite hinnehmen. Znojmo schickte die Kärntner mit einer 6:0-Packung heim.

Nach drei Runden in der ICE Hockey League ist Österreichs Meister KAC vorerst von der Spitze gestürzt. Die Kärntner bezogen am Freitag bei den "Adlern" aus Znojmo eine 0:6-Niederlage und verloren die Tabellenführung. Tomas Svoboda (5./PP, 24.), Filip Ahl (12.), Anthony Luciani (27./PP), Vladimir Oscadal (46.) und Adam Sedlak (53./PP) trafen für die Tschechen. Es war das erste Mal, dass der KAC in dieser Saison auswärts antrat, die beiden Heimspiele davor hatte er gewonnen.