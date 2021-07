Caps holten US-Stürmer Corey Tropp

Die Vienna Capitals verstärken ihre Offensive mit US-Angreifer Corey Tropp.

Mit Stürmer Corey Tropp haben die Vienna Capitals am Montag einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der 31-jährige US-Amerikaner kommt von den Straubing Tigers aus der deutschen DEL, wo er in 30 Spielen mit 22 Scorerpunkten auftrumpfte. Rechtsschütze Tropp bringt außerdem die Erfahrung aus 151 NHL-Partien mit nach Wien.



"Corey hat einen tollen Charakter und ist ein Teamplayer durch und durch - diese Eigenschaften sind uns sehr wichtig, er passt gut zur Caps-Organisation", wird Head-Coach Dave Cameron in einer Aussendung des Vereins am Montag zitiert.



Zuletzt hatten die Caps mit den Kanadiern Brody Sutter und Matt Neal bereits zwei Stürmer aus Deutschland unter Vertrag genommen.