× Hochzeit beim Wirten: Ski-Ass Manuel Feller gab seiner Selina das Ja-Wort

Slalom-Ass Manuel Feller (32) nützte die Ski-Pause im Frühjahr und gab seiner Selina das Ja-Wort.

Vor einem Jahr hatte Reggae-Fan Feller Langzeit-Freundin Selina auf Jamaika einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Vor zehn Tagen am Rande der Wings-for-Life-Run-Veranstaltung in Wien hatte der Tiroler, auf seine bevorstehende Hochzeit angesprochen, noch gemeint, dass die Vorbereitungen in vollen Gange wären. Auf die Frage nach dem Hochzeitsdatum hielt sich der sonst so gesprächige Skistar allerdings bedeckt.

© Instagram bockaufmuellers ×

Wirtsleute gratulierten auf Instagram

Am Dienstag sickerte durch: Die Fellers sind inzwischen verheiratet! Gefeiert wurde in Tracht im Wirtshaus: im "Bock auf Müller's" in Schladming. Die Wirtsleute posteten auf Instagram: "Liebe Selina, lieber Manuel! Wir wünschen euch für eure gemeinsame Zukunft alles Gute!!! Danke, dass wir euch bei uns bewirten durften. Oafoch gsogt "Donksche".

Die Fellers sind schon "ewig" ein Paar, sie haben zwei gemeinsame Kinder: Lio kam im November 2019, Tochter Laila im August 2021 zur Welt. Die Kleinen sind bereits auf den Spuren ihres Vaters unterwegs. Wie der Slalomweltcup-Sieger 2023/24 auf Ö3 verriet, ist der "Große" ein hervorragender Skilehrer für die kleine Schwester.