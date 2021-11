ÖSV-Stars jagen Heimsieg in Lech

Katharina Liensberger und Stefan Brennsteiner sind die Hoffnungsträger des ÖSV.

Keine Mikaela Shiffrin und keine Petra Vlhová -zwei der schillerndsten Namen im Damen-Skizirkus fehlen dieses Wochenende in Lech/Zürs. Der US-Superstar und die amtierende Gesamtweltcupsiegerin aus der Slowakei pfeifen auf den morgigen Parallel-Riesentorlauf (ab 10 Uhr und 17 Uhr LIVE im Sport24-Ticker). Wodurch sich die Chancen für einen rotweiß-roten Heimsieg erhöhen. Katharina Liensberger steht als amtierende Weltmeisterin in der Parallel-Disziplin am Start.

Im Spezial-Riesentorlauf tankte die 24-Jährige beim Weltcupauftakt in Sölden vor rund drei Wochen Selbstvertrauen. "Es ist immer gut, wenn man die Ergebnisse der Vorsaison bestätigen kann. Das ist echt erleichternd", sagte sie nach einem starken vierten Platz.

Ein Ergebnis aus der Vorsaison will sie nun aber nicht bestätigen, sondern ausmerzen. Ausgerechnet beim Parallel-Event in Lech/Zürs kam die Vorarlbergerin nicht über die erste Runde und damit Rang 16 hinaus. "Ich hoffe, es gibt bald eine Revanche", meinte sie damals. Die Zeit dafür scheint gekommen.

Bei Brennsteiner kommt Hirscher ins Schwärmen

Am Sonntag (16 Uhr) bestreiten auch auch die Herren einen Parallel-RTL im Ländle. Und ebenfalls fehlen zahlreiche Topstars. Vorjahressieger Alexis Pinturault (FRA) trainiert derzeit ebenso in Nordamerika wie der Sölden-Sieger Marco Odermatt (SUI). Bitter: Mit Marco Schwarz (Knöchelverletzung) und dem Sölden-Dritten Roland Leitinger (Kreuzbandriss) fehlen auch zwei heiße ÖSV-Eisen.

Stefan Brennsteiner will in die Bresche springen. Er bewies bis zu seinem Ausfall in Sölden eine starke Form. Den Ritterschlag erhielt er danach von Marcel Hirscher. Der achtfache Gesamtweltcupsieger habe -sich mit eingeschlossen -"noch nie solche Schwünge im Steilhang gesehen. Mega!"

Im Vorjahr war Adrian Pertla als Vierter der beste ÖSV-Athlet beim Parallel-Event in Lech/Zürs.