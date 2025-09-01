Nach ORF-Aus: Das ist Meissnitzers neuer Job

Salzburgerin für Leitung von Sonderprojekten im Präsidialbüro zuständig
Die ehemalige Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer hat mit Monatsbeginn ihre Tätigkeit für den Internationalen Ski-Verband (FIS) aufgenommen.
Alexandra Meissnitzer
Skisport und seine Promotion
Die 52-Jährige sei ab sofort für die Leitung von Sonderprojekten im Präsidialbüro zuständig, teilte die FIS am Montag mit. Die bisher für das ORF-Fernsehen als Expertin tätige Salzburgerin solle in ihrer Rolle dazu beitragen, den Skisport und seine Promotion weltweit zu stärken.
"Kommunikations- und Medienkompetenz"
"Alexandra ist eine wahre Meisterin, sowohl auf als auch abseits der Piste. Ihre sportlichen Erfolge sprechen für sich, und sie bringt zudem hervorragende Kommunikations- und Medienkompetenz mit", sagte FIS-Präsident Johan Eliasch über die Doppelweltmeisterin von 1999.