Meissnitzer Hausleitner
© GEPA

Ski-Verband

Nach ORF-Aus: Das ist Meissnitzers neuer Job

01.09.25, 16:23
Teilen

Salzburgerin für Leitung von Sonderprojekten im Präsidialbüro zuständig

Die ehemalige Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer hat mit Monatsbeginn ihre Tätigkeit für den Internationalen Ski-Verband (FIS) aufgenommen.

Alexandra Meissnitzer

Alexandra Meissnitzer

© Roman Fuhrich

Skisport und seine Promotion 

Die 52-Jährige sei ab sofort für die Leitung von Sonderprojekten im Präsidialbüro zuständig, teilte die FIS am Montag mit. Die bisher für das ORF-Fernsehen als Expertin tätige Salzburgerin solle in ihrer Rolle dazu beitragen, den Skisport und seine Promotion weltweit zu stärken.

Meissnitzer
© GEPA

"Kommunikations- und Medienkompetenz"

"Alexandra ist eine wahre Meisterin, sowohl auf als auch abseits der Piste. Ihre sportlichen Erfolge sprechen für sich, und sie bringt zudem hervorragende Kommunikations- und Medienkompetenz mit", sagte FIS-Präsident Johan Eliasch über die Doppelweltmeisterin von 1999.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
