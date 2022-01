Jubel-Fauxpas: Kobayashi zerbricht Sieger-Trophäe

Ryoyu Kobayashi führt die Tournee-Wertung mit zwei Siegen an. Beim Jubel in Garmisch passierte ihm ein peinlicher Fauxpas.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi gewann wie in Oberstdorf auch in Garmisch und bleibt so auf Kurs zu seinem zweiten Tournee-Gesamttriumph wie auch "Grand Slam" mit Siegen auf allen vier Schanzen. Diesmal lag der nun fünffache Saisonsieger jedoch nur 0,2 Punkte vor dem deutschen Qualifikationssieger Markus Eisenbichler. Den Ausschlag für den Mini-Vorsprung gab letztlich der Telemark Kobayashis.

Das Feiern muss der 25-jährige aber noch üben. Für die Sieger-Fotos posierte der sonst so zurückhaltende Japaner mit der gläsernen Trophäe, die dabei leider auf den Boden fiel und zerbrach.

© Getty ×

Kobayashi machte das Beste draus, nahm den intakt gebliebenen oberen Teil der Siegertrophäe und posierte mit diesen lachend in die Kamera. Die Jubiläums-Tournee macht nun Halt in Österreich. Am 6. Jänner stehen die Bewerbe in Innsbruck und Bischofshofen auf dem Programm.

Ob Kobayashi auch dieses Mal wieder jubeln kann?