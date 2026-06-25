Dann können wir frühestens den Aufstieg feiern

Bosnien und Herzegowina steht bereits als einer der acht besten Gruppendritten fix im Sechzehntelfinale. Doch wann könnte für unsere Team-Stars Gewissheit herrschen?

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Für das ÖFB-Team geht es in der Nacht auf Sonntag (ab 4 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gegen Algerien um den zweiten Sieg bei der WM-Endrunde. Das Team von Erfolgs-Teamchef Ralf Rangnick will nichts dem Zufall überlassen und als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale aufsteigen, selbst wenn dort Titelfavorit Spanien warten würde.

Bosnien und Herzegowina konnte bereits in der Nacht auf Sonntag mit 4 Punkten und einem guten Torverhältnis den Aufstieg unter die besten 32 Nationen der Endrunde feiern.

Auch der ÖFB könnte schon lange vor seinem Anpfiff in Kansas City Gewissheit haben, dass man - ungeachtet des Resultats gegen Algerien, die seit der Schande von Gijon eine Rechnung mit uns offen haben - auf jeden Fall ein viertes Spiel bei der Endrunde haben wird.

Rechenspiele gehen los

In Gruppe C am Donnerstag ab 22 Uhr könnten Ecuador (gegen Deutschland) und Curacao (gegen Elfenbeinküste) mit maximal 2 Punkten die Gruppenphase abschließen, sollten sie nicht gewinnen. Da wären es nur noch 3 Gruppendritte, die hinter dem ÖFB-Team bleiben müssten.

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Wenn am Freitag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) Senegal und Frankreich nur Remis spielen, heißt es dann in der Nacht auf Samstag schon Daumen drücken.

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Entscheidung bereits in der Nacht auf Samstag

Um 2 Uhr bestreitet die Gruppe H ihr großes Finale. Da würde sich dann nicht nur entscheiden, wer der mögliche Gegner im Falle eines Sieges gegen Algerien ist. Wenn sich Spanien gegen Uruguay durchsetzt und zeitgleich Kap Verde gegen Saudi-Arabien nicht verliert, würde nur noch ein Gruppendritter schlechter als unser Team bleiben müssen.

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Und das könnte bereits bei den letzten Partien mit Anpfiff um 5 Uhr so weit sein. In der Krimi-Gruppe G führt Ägypten mit 4 Punkten vor Iran und Belgien mit 2 Zählern und Neuseeland, die bereits einen Punkt haben. Wenn Ägypten gegen den Iran siegt und es zeitgleich kein Remis zwischen Neuseeland und Belgien gibt, würde am Samstag in Österreich beim Frühstück um 7 Uhr bereits der Aufstieg gefeiert werden können.