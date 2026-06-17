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Böses Omen

Hat Herzog den Jordanien-Ausgleich verschrien?

Herzog: "Haben uns dumm angestellt"
© GEPA
Hat ORF-Experte Andi Herzog den Ausgleich von Jordanien verschrien? Kurz vor dem Gegentor spielte die ÖFB-Legende Orakel.
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"Das ist viel zu passiv, da schauen viele nur zu", kommentierte "Herzerl" einen Angriff der Jordanier.

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Nur wenige Momente später zappelte die Kugel schon im Tor: Abermals waren die ÖFB-Kicker in der Verteidigung zu lasch, ließen den Jordanier viel zu einfach zum Abschluss kommen.

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"Im Mittelfeld rennen ein paar nur auf zwei Zylindern, so gewinnen wir das nicht", ärgerte sich Herzog.

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