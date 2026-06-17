Hat Herzog den Jordanien-Ausgleich verschrien?

Hat ORF-Experte Andi Herzog den Ausgleich von Jordanien verschrien? Kurz vor dem Gegentor spielte die ÖFB-Legende Orakel.

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"Das ist viel zu passiv, da schauen viele nur zu", kommentierte "Herzerl" einen Angriff der Jordanier.

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Nur wenige Momente später zappelte die Kugel schon im Tor: Abermals waren die ÖFB-Kicker in der Verteidigung zu lasch, ließen den Jordanier viel zu einfach zum Abschluss kommen.

"Im Mittelfeld rennen ein paar nur auf zwei Zylindern, so gewinnen wir das nicht", ärgerte sich Herzog.