Böses Omen
Hat Herzog den Jordanien-Ausgleich verschrien?
"Das ist viel zu passiv, da schauen viele nur zu", kommentierte "Herzerl" einen Angriff der Jordanier.
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Nur wenige Momente später zappelte die Kugel schon im Tor: Abermals waren die ÖFB-Kicker in der Verteidigung zu lasch, ließen den Jordanier viel zu einfach zum Abschluss kommen.
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"Im Mittelfeld rennen ein paar nur auf zwei Zylindern, so gewinnen wir das nicht", ärgerte sich Herzog.
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