"Nehmt mein ganzes Geld!": Uggs feiern ihr stylischstes Comeback

Kuschel-Stiefel trifft Designer-Loafer: JW Anderson verpasst Uggs ein überraschend stylisches Makeover. Die ersten Fans zücken gedanklich schon die Kreditkarte. Doch bei den neuen Looks bleibt eine Frage: herrlich schräg oder zu viel Plüsch?

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Es gibt Schuhe, die gefallen auf Anhieb. Und es gibt Schuhe, die man erst irritiert anschaut, dann noch einmal googelt und plötzlich unbedingt haben möchte. Die neue Zusammenarbeit von UGG und JW Anderson hat eindeutig Potenzial für Kategorie zwei. Denn Jonathan Anderson hat den Kultschuhen einen Look verpasst, als hätte ein flauschiger Winterboot einen sehr eleganten Loafer kennengelernt. Das Ergebnis? Ziemlich eigenwillig.

Uggs funktionieren jetzt fürs Büro

Für die erste gemeinsame Kollektion nimmt Anderson zwei bekannte Ugg-Modelle, den Classic Boot und den Tasman, und übersetzt sie in seine eigene Designsprache. Daraus entstehen der UGG JW Anderson Loafer Boot und der UGG JW Anderson Loafer: zwei Unisex-Modelle mit runder Schuhspitze, markanten Nähten und Details, die an klassische Penny-Loafer erinnern. Die vertrauten Ugg-Materialien und die weiche Polsterung bleiben Teil des Konzepts.

Man könnte auch sagen: Unsere liebsten Kuschelschuhe haben sich für einen Job im Designbüro beworben. Das Flauschige bleibt, die Optik bekommt plötzlich Ambitionen.

Auch bei den Farben wird es spannend. Zur Auswahl stehen Chestnut, Khaki und Orange - wie gemacht für den Herbst. Während das typische Kastanienbraun noch vertraut wirkt, dürfte die orange Variante selbst an einem grauen Herbstmorgen schwer zu übersehen sein.

Social Media zückt schon die Kreditkarte

Die ersten Reaktionen in den sozialen Medien zeigen jedenfalls: Dieses Makeover hat bereits Fans. Unter den Instagram-Posts finden sich Kommentare wie "Nehmt mein ganzes Geld" und "Endlich Uggs, die ich tragen würde". Eine andere Person kommentiert scherzhaft: "Ich versuche, Geld zu sparen".

Dabei liefern die Schuhe reichlich Stoff für eine kleine Geschmacksdebatte. Ist das jetzt der perfekte Mix aus bequem und chic? Oder ein luxuriöser Patschen mit Identitätskrise? Die runde Form und die auffälligen Loafer-Details machen den Look jedenfalls herrlich gewöhnungsbedürftig. Genau darin liegt sein Reiz: Diese Uggs versuchen gar nicht erst, möglichst unauffällig zu sein.

So würden wir die Kult-Schuhe stylen

Unser Styling-Tipp: die braunen Loafer zu geraden Jeans, einem schlichten Strickpullover und einem langen Wollmantel. Die khakifarbenen Boots könnten mit einer weiten Stoffhose und einem Blazer besonders cool wirken. Orange darf zu einem ansonsten ruhigen Outfit den kompletten Auftritt übernehmen.

Ab Donnerstag erhältlich

Die UGG x JW-Anderson Kollektion ist ab Donnerstag, 15. Oktober, um 04:00 Uhr MESZ über die Websites von UGG und JW Anderson sowie in ausgewählten Stores erhältlich.

Für dieses Ugg-Comeback könnte also tatsächlich ein Wecker nötig sein. Immerhin steht das passende Schuhwerk für eine Shoppingrunde im Halbschlaf schon fest.