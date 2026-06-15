Unternehmer aus NÖ pfeift auf Melonen-Verbot

Zu Pfingsten sind in Lignano Wassermelonen strengstens verboten. Doch nicht jeder hält sich daran.

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Die Dokumentation "Ausnahmezustand in Lignano – Tutto Gas" zeigt am heutigen Montagabend das Finale des Mega-Events – inklusive kurioser Zwischenfälle und frustrierter Einheimischer.

Eskalation an Adria-Küste

Das ausgelassene Pfingstwochenende für tausende österreichische Party-Fans im italienischen Lignano geht in die nächste Runde. Am heutigen Montag, 15.6. um 20:15 wird gezeigt, wie heftig an der Adria-Küste eskaliert wurde. Besonders am Strand sorgten mobile Musikboxen im Dauertakt für hitzige Diskussionen zwischen den Feierlustigen und den örtlichen Gesetzeshütern. Wegen massiver Lärmbelästigung mussten die Beamten mehrfach einschreiten und Ermahnungen aussprechen – ein ständiger Balanceakt zwischen Partystimmung und Regeln.

Cocktail-Lieferung auf die Luxus-Yacht

Während die breite Masse im Sand feiert, lässt es der niederösterreichische Unternehmer Peter mit seinen Freunden im Liegehafen krachen. Er verbringt das Pfingstwochenende auf seiner Yacht und schaut mit reichlich Humor auf die unerfahrenen Party-Gäste herab. Für ihn steht fest: "Richtige Profis, die Champions League, trinkt, wenn die Sonne da ist und nicht, wenn die Luft schwarz wird, das machen nur die Amateure."

Tutto Gas © ATV

An Bord nimmt man es mit den lokalen Gesetzen nicht ganz so genau. Peter hat sogar die in Lignano am Strand streng verbotenen Melonen mit auf sein Boot genommen. Für den nötigen Nachschub sorgt ein eigener Boot-Lieferservice, der die frisch gemixten Cocktails direkt über den Wasserweg an die Yacht liefert. Ob es die Luxus-Gruppe überhaupt noch vom Boot in die Stadt zu "Tutto Gas" schafft, bleibt abzuwarten.

Tutto Gas © ATV

Auch für die eingesetzten österreichischen Beamten waren es lange Nächte mit extrem wenig Schlaf. Nach der dritten durchgemachten Nacht zeigt sich die Polizei erschöpft, aber zufrieden mit der "fabelhaften Zusammenarbeit" mit den italienischen Kollegen. Inspektorin Cornelia resümiert: "Wir haben versucht, so viel wie möglich zu helfen und zu unterstützen. Ich hoffe, das ist so gut wie möglich gelungen."

Warum ein Paar sich ausgerechnet Lignano zu Pfingsten für die Hochzeit ausgesucht hat und wie viele Handys am Party-Wochenende verloren gehen, gibt es am Montag um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV zu sehen.