Designerin Marina Hoermanseder bringt Almdudler „Oktoberfest Edition“ auf die Wiesn

Zum Start der fünften Jahreszeit sorgt Almdudler für stylische Erfrischung im Bierzelt. In Kooperation mit der Stardesignerin Marina Hoermanseder präsentiert die Marke eine exklusive Oktoberfest-Edition.

Gemeinsam mit Stardesignerin Marina Hoermanseder – deren Kreationen bereits Lady Gaga und Rihanna trugen – bringt Almdudler eine exklusive Oktoberfest-Edition auf die Wiesn. Die limitierten 0,35L Mehrweg-Glasflaschen präsentieren sich in einem frischen, bunten Trachtenlook, der traditionelle Elemente mit modernem Design verbindet. Die Premiere feiert die Edition am 21. September beim legendären Almauftrieb im Münchner Käferzelt.

Almdudler-Flaschen mit Schnallen-Elementen

Marina Hoermanseder hat das berühmte Almdudler-Trachtenpärchen neu interpretiert und mit ihren charakteristischen Schnallen-Elementen versehen. Sie wollte die Almdudler-Tracht mit einem Augenzwinkern modernisieren, erklärt die Austro-Designerin.

© ALMDUDLER x Marina Hoermanseder Oktoberfest_Edition

Mehr als nur eine Flasche – die komplette Wiesn-Kollektion

Für echte Fans gibt es neben den Flaschen noch mehr zu entdecken: Ab Ende August können Sie im Almdudler Webshop T-Shirts, Sweater und Tonkrüge ergattern – alle im exklusiven Hoermanseder-Design. Die Schnallen-Elemente, inspiriert von traditionellen Lederhosen und Dirndln, verleihen den Stücken einen unverwechselbaren Look mit stylischem Twist. Und das Beste: Selbst wenn Sie es nicht zur Wiesn schaffen, können Sie sich die limitierte Trachtenpärchenflasche im Webshop sichern.

© ALMDUDLER x Marina Hoermanseder Oktoberfest_Edition

Wer die erfrischende Rarität vor Ort genießen möchte, findet sie von September bis Oktober 2025 auf der Festwiese und in ausgewählten Münchner Gastronomiebetrieben. Neben der Käfer Wiesn-Schänke und dem Käfer Stammhaus erfrischt die Special-Edition auch bei der beliebten Madl-Wiesn im Schützen-Festzelt sowie in renommierten Locations wie dem Hofbräukeller, dem Haxnbauer und im Biergarten am Chinesischen Turm.

© ALMDUDLER x Marina Hoermanseder Oktoberfest_Edition

Das berühmte Motto: Wenn die kan Almdudler hab'n, geh i wieder ham! gilt in diesem Jahr jedenfalls auch auf dem größten Volksfest der Welt.