Oida! Jägermeister launcht Mundart-Limited Edition

„Oida, Luaga, dischkariern, bachalwoam, Schnaggler" – klingt das nicht herrlich österreichisch? Jägermeister hat jetzt die beliebtesten Dialektwörter des Landes auf seine kultigen 2cl-Fläschchen gepackt.

Dass Dialekt wieder total angesagt ist, beweist nicht nur die neueste Limited Edition von Jägermeister. Eine landesweite Jugendstudie bestätigt: Satte 78% der Gen Z sprechen gerne Mundart.

Jägermeister greift diesen Trend jetzt auf und macht aus den beliebtesten österreichischen Dialektbegriffen stylische Mini-Flaschen. Die neue Limited Edition verwandelt die kleinen 2cl-Minis in Gesprächsstarter: Wer beim Anstoßen mit einem „bachalwoam“ oder „dischkariern“ auffährt, hat Lacher und Aufmerksamkeit garantiert.

© MastJägermeisterSE

9 Bundesländer – 9 Mini-Meister

Die Dialekt-Edition ist nicht nur ein Gag, sie reiht sich perfekt in Jägermeisters Kampagne „Die Nacht braucht alle“ ein. Die Botschaft: Vielfalt macht Spaß, Regionalität ist cool, und die Nacht gehört allen Dialekten. „Dialekt verbindet Menschen und sorgt dafür, dass die Nacht ein bisschen bunter, lauter und echter wird“, erklärt Sophie Zorn, Brand Managerin bei Liquid Spirits Österreich.

© MastJägermeisterSE

Von Wien bis Vorarlberg – jede Flasche steht für ein Bundesland und zeigt ein typisches Wort. Die Mini-Meister sind damit nicht nur ein Shot, sondern ein Statement für Heimat, Identität und Authentizität. Ideal für alle, die beim Feiern gern zeigen, wo sie herkommen – oder einfach für alle, die Spaß an Sprache und Party haben.

Die Mini-Meister gibt’s ab sofort im Online-Shop und ab September in Handel und Gastronomie. Wer seinen Freunden ein „Schnaggler“-Flascherl anbietet, sorgt garantiert für Gesprächsstoff!