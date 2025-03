1000things Ranking: Hier gibt es das BESTE Punschkrapferl in Wien

Wiener Eissalons im Ranking: Hier ist die Kugel Eis am teuersten Der Frühling bringt nicht nur Sonne, sondern auch steigende Eispreise! Wo Sie in Wien noch günstig schlecken können und wo eine Kugel fast schon Luxus ist, zeigt dieses Preis-Ranking. Die Inflation macht auch nicht Halt vor unserem so geliebten Eis.