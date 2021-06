Best of Österreich: Top-100-Restaurants

Die Spitzenränge werden von Heinz Reitbauer und Andreas Döllerer angeführt.

Ranking. Mit dem 19. Mai wurde die halbjährige Gastro-Zwangspause beendet, die Zeit nach dem Corona-Lockdown bringt viele Neuigkeiten und Ideen – wie auch den gerade erschienenen Guide A la Carte und die Top-100-Restaurants für das Jahr 2021. „Nach allen Corona-Einschränkungen ist der Guide A la Carte gerade jetzt ein besonders wichtiger Impuls, mit dem wir die Gastronomie unterstützen können: mit Inspirationen für Ess­begeisterte, die nach neuen kulinarischen Erlebnissen suchen“, schreibt Herausgeber und Chefredakteur Christian Grünwald im Vorwort des aktuellen Restaurantführers. Der ab sofort in zeitgemäßer Magazin-Optik publizierte Guide legt nun ein verstärktes Augenmerk auf die 100 Top-Restaurants des Landes und bespricht diese besonders ausführlich. Das schon bislang bewährte System von maximal fünf Sternen, drei Flaschen und in der Summe maximal 100 zu vergebenden Punkten gilt weiterhin. Auch wenn in der Top-100-Liste naturgemäß viele der bekannten Namen zu finden sind, haben es auch einige außergewöhnliche Projekte in das Best of geschafft. Insgesamt listet der Guide 804 empfehlenswerte Lokale in ganz Österreich. Ex aequo an der Spitze liegen mit fünf Sternen und 99 Punkten Heinz Reitbauer (Steirereck) und Andreas Döllerer.



Ab sofort um 8 Euro im Zeitschriftenhandel erhältlich, www.alacarte.at