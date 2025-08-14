Genial: Mit diesen Tricks bekommen Sie immer eine größere Portion Eis

An einem heißen Sommertag gibt es nichts Besseres als eine erfrischende Kugel Eis, aber leider ist der Spaß nicht gerade billig! Wie eine Studie jedoch zeigt, können Sie mit zwei simplen Tricks größere Eisportionen abstauben.

Eissalons sind aktuell der absolute Hotspot, denn bei diesen Temperaturen stehen alle Schlange, um sich eine erfrischende Kugel zu gönnen. Doch wer will da schon mit einer winzigen Portion enttäuscht werden? Die gute Nachricht: Wie Forschende aus Innsbruck herausgefunden haben, schafft man es mit zwei cleveren Tricks größere Portionen zu bekommen.

Geheimtrick 1: Freundlichkeit zahlt sich aus

In der Studie testeten die Forschenden, wie sich verschiedene Verhaltensweisen auf die Eisportionen auswirkten. Die Resultate waren eindeutig: Wer vor der Bestellung ein paar nette Worte über das Eis verlor, wie „Ihr Eis ist das beste der Stadt!“ oder „Bei Ihnen schmeckt es mir immer am besten!“, durfte sich über ein extra großes Eis freuen.

© Getty Images

Die Eisverkäufer:innen reagieren positiv auf Komplimente und Wertschätzung, was beweist: Wer freundlich ist, bekommt mehr! Also, das nächste Mal, wenn Sie in der Schlange stehen, werfen Sie dem Verkäufer ein charmantes Lächeln zu und schmeicheln Sie ein wenig.

Geheimtrick 2: Trinkgeld im Voraus geben

Der zweite Trick ist ebenfalls einfach, aber sehr effektiv: Legen Sie bereits vor der Bestellung ein kleines Trinkgeld auf den Tresen. Wer im Vorfeld etwa 10 Prozent des zu erwartenden Preises als Trinkgeld dalässt, darf sich nicht nur über ein Lächeln freuen, sondern bekommt in vielen Fällen auch deutlich mehr Eis.

© Getty Images

In der Studie erhielten die Teilnehmer, die im Voraus Trinkgeld gaben, ganze 17 Prozent mehr Eis! Wenn man jedoch das Trinkgeld von der Extra-Portion abzieht, liegt der tatsächliche Mehrwert bei 7 Prozent, aber immer noch ein guter Deal!

Warum das funktioniert, ist ganz einfach: Menschen reagieren positiv auf Wertschätzung und Anerkennung. Wenn Sie freundlich sind und zeigen, dass Sie den Service zu schätzen wissen, wird das auch belohnt.