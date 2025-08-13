Alles zu oe24VIP
Geheimnis gelüftet: Dafür sind die Servietten im Eissalon wirklich gedacht
Überraschend

Geheimnis gelüftet: Dafür sind die Servietten im Eissalon wirklich gedacht

13.08.25, 12:42
An heißen Sommertagen sehnt man sich nach einer erfrischenden Kugel Eis. Doch die Serviette, die im Eisgeschäft dazu gereicht wird, sorgt oft für Ärger, denn sie ist hauchdünn und völlig ungeeignet, um sich den Mund damit abzuwischen. Doch dafür ist sie auch gar nicht gedacht! 

Ein Besuch im Eissalon an heißen Sommertagen ist einfach ein Muss! Doch bei der Hitze beginnt das Eis schnell zu schmelzen, und ehe man sich versieht, landet der erste Tropfen auf der Haut oder der Kleidung. Die Serviette, die man dazu bekommt, hilft da kaum weiter. Im Gegenteil, sie verwischt eher noch mehr, da sie nicht saugfähig ist. Doch wer denkt, sie sei zum Abwischen der Hände gedacht, liegt völlig daneben! Denn diese Serviette hat eine viel cleverere Funktion, die Sie garantiert überraschen wird.


Diesen Sinn haben die hauchdünnen Servietten im Eissalon

Bei der ersten Begegnung mit einer Eisdielen-Serviette mag man sich fragen, wozu das dünne Papier gut sein soll. Sie saugt kaum Flüssigkeit auf, und zum Abwischen der Hände oder des Mundes eignet sie sich wenig. Dafür sind sie auch nicht gedacht, denn die Servietten sind eigentlich nur ein sogenanntes Klapperdeckchen. Sie sollen verhindern, dass das Geschirr klappert, wenn Sie es auf einem Tablett tragen oder abstellen.

Aber sie hat noch einen anderen Zweck: In der Eisdiele wird die Serviette nicht nur dazu verwendet, das Geschirr ruhig zu halten, sondern sie ist auch dazu da, um die Waffel nicht direkt mit den Händen anzufassen. Verkäufer greifen mit der Serviette die Waffel, damit das Eis nicht auf die Hände tropft. Und auch Sie profitieren davon, denn durch die Serviette können Sie sich vor der tropfenden Sauerei schützen.

Clevere Funktion

Ein weiterer Grund, warum diese Servietten in der Eisdiele auch praktisch sind: Ihre Struktur! Das Papier fühlt sich ein wenig rau an, fast wie Schmirgelpapier, und genau diese Textur verhindert, dass das schmelzende Eis sofort in das Papier einzieht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Servietten, die sich sofort vollsaugen und dadurch schnell an der Waffel kleben bleiben, bleibt die Eisdielen-Serviette formstabil und saugt nicht sofort das Eis auf.

Damit steht einem stressfreien Eisgenuss nichts mehr im Weg!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

