Das sollten Sie bei Hitze wirklich essen: Geheimtipps die fast niemand kennt

Was essen bei Hitze – und was lieber nicht? Wir verraten, welche überraschenden Lebensmittel erfrischen, satt machen und den Kreislauf schonen.

Nach einer gefühlten Ewigkeit von kühlem, regnerischem Wetter mit Herbst-Temperaturen, in der man am liebsten den Pullover und die Kuschelsocken nicht ausziehen wollte, ist der Sommer nun endlich zurück. Und wie! Die Sonne brennt, die Hitze schlägt zu und der eigene Körper fühlt sich an wie ein überhitzter Laptop. Jetzt braucht es einen cleveren Umgang mit Hitze. Ein echter Trick dabei ist das richtige Essen, das von innen kühlt.

Wassermelone und Gurke kennt jeder, doch die wahren Abkühlungshelden sind noch echte Geheimtipps. Hier kommen Ernährungstipps für den Sommer, die keiner auf dem Schirm hat – lecker, erfrischend und absolut hitzetauglich.

Das sollten Sie bei Hitze wirklich essen

1. Heiße Suppe

© Getty Images

Klingt im ersten Moment verrückt, doch eine heiße Suppe hilft wirklich beim Abkühlen. Das Prinzip dahinter ist simpel: Heizt man den Körper durch heiße Speisen ein, fängt er an zu schwitzen. Und genau das Schwitzen kühlt den Körper effektiv ab. Besonders gut geeignet für heiße Tage sind leichte Brühen mit Ingwer und Zitronengras, die zusätzlich die Verdauung anregen aber nicht beschweren.

2. Mohnsamen

© Getty Images

Die kleinen, unscheinbaren Samen haben eine wohltuend-kühlende Wirkung auf den Körper. Sie sorgen für Feuchtigkeit und geben dem Körper eine kleine Abkühlung von innen heraus. Einfach über ein kaltes Joghurt streuen oder in einen frischen Salat mixen und fertig ist der ultimative Kühlungs-Hack.

3. Chia-Pudding

© Getty Images

Chiasamen können das 10-fache ihres Gewichts an Wasser aufnehmen und speichern – perfekt, um den Körper an heißen Tagen hydriert zu halten. Als Pudding mit Kokosmilch und etwas Limettensaft ergibt das nicht nur ein leckeres Dessert, sondern auch einen optimalen Cooling-Snack, der lange frisch und satt hält.

4. Kombucha

© Getty Images

Es muss nicht immer nur Wasser sein! Kombucha ist nicht nur ein absolutes Trendgetränk, sondern auch ein natürlicher Helfer gegen die heißen Temperaturen. Die leichte Säure und Kohlensäure sorgen für ein prickelnd-frisches Gefühl, ohne den Körper mit Zucker zu überladen. Perfekt, wenn man sich zwischendurch leicht und frisch fühlen will.

Welches Essen man bei Hitze vermeiden sollte

Fetthaltige, schwere Gerichte, vor allem Burger und frittierte Speisen, machen den Körper träge und heizen ihn noch mehr auf.

Auch zu viel Zucker und Alkohol sollte man meiden – diese rauben dem Körper die Flüssigkeit und bringen den Kreislauf durcheinander.

Fazit: Hitze ist kein Grund, den Kopf hängen zu lassen – mit diesen Geheimtipps besiegt man den Sommer kulinarisch clever!