Achtung: Dieses beliebte Getränk sollten Sie beim Grillen weglassen!

Kaum ein Getränk passt besser zum Grillen als Bier – nicht nur zum Genießen, sondern auch, weil viele es gerne zum Ablöschen oder Marinieren verwenden. Doch gerade das Ablöschen mit Bier ist keine gute Idee.

Bier und Grillen gehören für viele einfach zusammen – ob im Garten mit Freunden, beim Familienfest oder beim gemütlichen Barbecue am Wochenende. Viele Grillfans schwören darauf, ihr Fleisch mit Bier zu marinieren oder sogar direkt auf dem Grill mit Bier abzulöschen, weil sie glauben, dass das den Geschmack besonders intensiviert. Gerade Hobbygriller und Fleischliebhaber greifen oft zu dieser Methode, um dem Steak, den Würstchen oder dem Gemüse eine besondere Note zu verleihen.

Doch stimmt es wirklich, dass das Ablöschen mit Bier den Geschmack verbessert?

Warum Sie Ihr Grillfleisch besser nicht mit Bier ablöschen sollten

Zunächst einmal birgt das Ablöschen mit Bier einige unerwartete Nachteile. Wird Bier auf die glühenden Kohlen gegossen, wirbelt es häufig Asche auf, die sich direkt auf dem Fleisch absetzt – das ist nicht nur unappetitlich, sondern auch gesundheitlich bedenklich. Denn die Asche enthält krebserregende Stoffe und hinterlässt zudem einen unangenehmen Geschmack. Darüber hinaus kühlt das Bier die Kohlen stark ab, was die Grilltemperatur senkt und die Grillzeit unnötig verlängert.

© Getty Images

Besserer Geschmack durch Bier - was ist dran?

Neben den praktischen Nachteilen sorgt das Ablöschen mit Bier auch für eine starke Rauchentwicklung, die nicht nur ungesund ist, sondern auch Nachbarn stören kann. Viele Grillfans glauben, dass das Bier dem Grillgut ein intensiveres Aroma verleiht. Tatsächlich verdampft das Bier aber bei der hohen Hitze aber sofort, sodass vom Geschmack kaum etwas auf dem Fleisch bleibt.

Alternativ: Bier als Marinade für mehr Geschmack

Wer den typischen Biergeschmack trotzdem genießen möchte, kann das Bier besser in einer Marinade einsetzen. Eine einfache Variante besteht darin, Bier mit Olivenöl, Senfkörnern, frischen Kräutern wie Thymian oder Petersilie sowie weißem und schwarzem Pfeffer zu vermischen. Das Fleisch wird dann mehrere Stunden darin eingelegt und anschließend gegrillt – so bleibt das Aroma erhalten und das Fleisch wird zart.

© Getty Images

Was tun, wenn das Steak Feuer fängt?

Ein weiteres Thema beim Grillen ist der Umgang mit Flammen. Fängt das Fleisch Feuer, weil Fett oder Marinade auf die Glut tropfen, ist schnelles Handeln gefragt: Mit einer Grillzange sollte das Steak an den Rand des Grills oder auf einen Teller gelegt werden. Auch das Schließen des Grilldeckels kann helfen, die Flammen zu ersticken. Um solche Feuer zu vermeiden, empfiehlt sich außerdem eine Auffangschale unter dem Grillgut.

Wichtig: Weder Bier noch Wasser eignen sich zum Löschen von Fettflammen. Im Gegenteil, Wasser kann das Feuer sogar verschlimmern. Sollte ein Grillbrand nicht anders zu kontrollieren sein, ist ein geeigneter Feuerlöscher das Mittel der Wahl.