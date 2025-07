TasteAtlas kürt die besten Schokokuchen der Welt – Klassiker aus Österreich ist dabei

Sie lieben Schokolade? Dann wird Ihnen bei diesem Ranking das Wasser im Mund zusammenlaufen! TasteAtlas kürt die 10 besten Schokokuchen der Welt – von cremig bis knusprig, von Schweden bis Wien. Welcher Klassiker aus Österreich es ins Ranking geschafft hat? Jetzt lesen!

Kommen Sie mit auf eine süße Weltreise – aber Achtung, es besteht akute Schokoladengefahr! Denn das internationale Food-Ranking von Taste Atlas hat sich diesmal dem wichtigsten Thema der Menschheit gewidmet: Schokokuchen. Und da wird's emotional – cremig, saftig, knusprig und manchmal sogar legendär. Kleiner Spoiler vorab: Österreich hat es natürlich unter die Top 10 geschafft (na bitte!).

Hier kommen die cremigsten Kandidaten des Rankings:

Platz 1: Kladdkaka – Schweden

© Getty Images

Wer hätte gedacht, dass die Schoko-Krone in den hohen Norden geht? Der schwedische Kladdkaka hat sich aufs Siegertreppchen geschmolzen – im wahrsten Sinne. Dieser Kuchen ist außen zart-knusprig, innen feucht, fast flüssig und vor allem: ultraschokoladig. Kein Mehl, keine Umwege – einfach Butter, Kakao, Zucker und ganz viel Liebe. Traditionell genießt man ihn bei der Fika, der schwedischen Kaffeepause. Und ehrlich: Wir gönnen es den Schweden.

Platz 2: Torta Caprese – Italien

© Getty Images

Italien beweist, dass auch Fehler lecker sein können. Die Legende besagt, dass bei der Torta Caprese versehentlich das Mehl vergessen wurde – und das Ergebnis war so gut, dass man’s einfach so gelassen hat. Heute ist dieser Kuchen aus dunkler Schokolade, Mandeln und Butter ein Klassiker – besonders mit einem Klecks Vanilleeis und ein paar frischen Beeren. Mamma mia, was für ein Glücksfall!

Platz 3: Torta Tenerina – Italien

© Getty Images

Noch ein Italiener, noch mehr zarte Verführung. Die Torta Tenerina aus Ferrara heißt nicht umsonst „zärtlicher Kuchen“. Außen leicht knusprig, innen fast wie eine Schoko-Wolke. Nur fünf Zutaten – aber jede davon zählt. Der Kuchen wurde einst zu Ehren einer Königin gebacken, und man schmeckt es.

Platz 4 & 5: Sizilien serviert doppelten Genuss

© Getty Images

Mit der Torta Setteveli (sieben Schichten! Sieben!) und der geschichteten Torta Savoia zeigt Sizilien, dass man auch mit Schokolade Kunst machen kann. Haselnusscreme, Schokoglasur, Biskuit, Knusper, Cremigkeit – was will man mehr? Vielleicht nur ein Stückchen davon. Oder zwei.

© Getty Images

Platz 6: Sacher-Torte – Österreich

© Getty Images

Na endlich – unser Beitrag zur süßen Welt-Kulinarik-Geschichte! Die legendäre Sacher-Torte hält nicht nur seit über 190 Jahren die Mehlspeisenthrone Wiens besetzt, sondern schafft es auch in die Top 10 der besten Schokokuchen der Welt. Marillenmarmelade, saftiger Biskuit, zarte Glasur – und das alles so elegant, dass sie eigentlich ein Opernballkleid tragen sollte. Am besten mit einem Wölkchen Schlagsahne – ungesüßt natürlich, man will ja die Balance.

Platz 7-10: Weitere süße Highlights

7. Bolo de Brigadeiro (Brasilien): Schokoladig, cremig, süß – und nichts für schwache Nerven.

8. Molten Chocolate Cake (USA): Der Lava Cake hat sich seinen Platz verdient – flüssiger Kern, fester Wille.

9. Texas Sheet Cake (USA): Groß, schokoladig, amerikanisch. Da ist mehr Schoko drauf als im ganzen Kühlschrank.

10. Chocotorta (Argentinien): Kekse + Kaffee + Creme = Liebe.

Wer hat die meisten Schoko-Schwergewichte?

Italien hat nicht nur mit Pizza und Pasta die Nase vorn – auch in Sachen Schokokuchen sind die Italiener:innen unschlagbar. Gleich vier der zehn besten Kuchen stammen aus dem Stiefelland. Dolce Vita kann auch schokoladig!

Schokolade verbindet – vor allem international

Egal ob nordisch kühl, mediterran zart oder wienerisch raffiniert – guter Schokokuchen ist eine Weltsprache. Und Österreich darf stolz sein, in dieser süßen Liga mitzuspielen.