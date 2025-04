× Nicht wegwerfen: Was Sie aus Spargelresten noch machen können

Spargelreste sind viel zu schade, um sie einfach wegzuwerfen. Denn sie stecken noch voller Geschmack und Nährstoffe, die Sie für kreative Rezepte nutzen können.

Die Frühlingszeit ist Spargelzeit! Die zarten, grünen und weißen Stangen bringen nicht nur Frühlingsgefühle auf den Tisch, sondern auch eine Vielzahl an köstlichen Gerichten. Doch was passiert mit den Resten, die beim Schälen und Vorbereiten übrig bleiben? Leider landen sie zu oft im Müll. Dabei stecken die Spargelreste noch voller Geschmack und wertvoller Inhaltsstoffe! Wir verraten fünf geniale Ideen, wie Sie Spargelreste clever verwerten können.

1. Spargelsuppe

Die einfachste und vielleicht leckerste Variante: Eine klassische Spargelsuppe, die Sie aus den Schalen und Enden zubereiten können. Auch wenn Sie keine ganzen Spargelstangen mehr übrig haben, können Sie aus den Resten eine aromatische, cremige Suppe kreieren. Kochen Sie die Schalen und abgeschnittenen Enden in Wasser mit etwas Salz, Pfeffer und optional einem Schuss Weißwein oder etwas Gemüsebrühe aus. Danach seihen Sie den Sud ab und verfeinern ihn mit Obers oder einer Mehlschwitze, bis die Suppe schön cremig wird. Ein Hauch Muskat – und fertig ist die perfekte Vorspeise!

2. Spargelsud

Wer öfter mit Spargel kocht, sollte sich unbedingt Spargelsud auf Vorrat machen. Dieser Sud enthält all die feinen Aromen des Spargels und ist die perfekte Grundlage für viele Gerichte, wie Risotto oder eine Sauce für Fisch und Fleisch. Die Schalen langsam in Wasser auskochen und den Sud in Gläsern oder Eiswürfelformen einfrieren.

3. Spargelsalz

Spargelsalz klingt aufwendig – ist aber ganz einfach selbst gemacht! Sie müssen dafür lediglich die Schalen gut trocknen, zum Beispiel im Backofen bei niedriger Temperatur – und dann fein mahlen. Mischen Sie die getrockneten Schalen mit hochwertigem Meersalz und voilà, fertig ist das selbstgemachte Spargelsalz. Es eignet sich nicht nur hervorragend zum Würzen von Spargelgerichten, sondern verleiht auch Eierspeisen, Kartoffeln oder Salaten eine raffinierte Note.

4. Spargelöl

Noch ein kulinarischer Geheimtipp: Spargelöl. Um es herzustellen, geben Sie die Spargelreste in ein Glas mit neutralem Öl, wie zum Beispiel Raps- oder Sonnenblumenöl, sodass der Spargel vollständig bedeckt ist. Verschließen Sie das Glas gut und stellen Sie es für mindestens drei Tage in den Kühlschrank. Schütteln Sie die Mischung einmal täglich, damit sich die Aromen gleichmäßig entfalten können. Nach der Ziehzeit seihen Sie das Öl ab, um die Reste zu entfernen. Das Öl hält sich im Kühlschrank etwa zwei Wochen und eignet sich perfekt zum Verfeinern von Salaten und Gemüsegerichten.

5. Spargel als Dünger

Wussten Sie, dass Spargelreste auch im Garten eine nützliche Rolle spielen können? Spargeljauche ist ein natürlicher Dünger, der durch die Fermentierung von Spargelresten entsteht. Legen Sie die Schalen und abgeschnittenen Teile in einen Eimer und bedecken Sie sie mit Wasser – etwa 1 Liter Wasser für 100 Gramm Spargelreste. Lassen Sie die Mischung ein bis zwei Wochen gären und rühren Sie täglich um oder schütteln Sie den Behälter, um den Luftaustausch zu fördern. Sobald die Jauche unangenehm riecht, ist sie fertig. Verdünnen Sie sie vor dem Gießen im Verhältnis 1:10 mit Wasser und verwenden Sie sie zur Düngung Ihrer Pflanzen.