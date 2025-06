× Picknickrezepte für den Sommer: Einfach, lecker & schnell gemacht

Sonne im Gesicht, Wiese unter der Decke und ein Korb voller Leckereien – was braucht man mehr? Diese Picknickrezepte sind schnell gemacht, gut zu transportieren und machen hungrige Freundeskreise glücklich. Jetzt heißt’s: Decke ausbreiten und losnaschen!

Ob im Park, am See oder einfach auf dem Balkon – ein Picknick macht aus jedem Ort einen Kurzurlaub. Doch was kommt in den Korb, wenn’s mehr sein soll als labbriges Baguette und schmelzende Schokolade? Keine Sorge – wir haben die perfekten Rezepte für Sie.

Bällchen mit Schellfisch

ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN

Für die Bällchen:

500 ml Milch

400 g geräucherte Schellfischfilets

230 g Chorizo

80 g Butter

160 g Mehl und zum Bestäuben

Pfeffer,

Salz

100 g geriebener Cheddar

1 Bund Schnittlauch

2 EL fein gehackte Petersilie

100 g Pankobrösel

2 Eier

Pflanzenöl zum Frittieren

Meersalzflocken

Für die Sauce:

6 EL griechisches Joghurt

1-2 EL Zitronensaft

1 EL körniger Senf

Salz,

Pfeffer

1 Prise Currypulver

1 Prise Chilipulver

ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 45 MIN +2 H

Für die Bällchen die Milch bei niedriger Hitze erwärmen, dann den geräucherten Schellfisch einlegen und 4-5 Minuten leicht pochieren. Filets herausheben, die Milch durch ein feines Sieb passieren und beiseitestellen. Den Fisch von Haut und Gräten befreien und in kleine Stücke zerteilen. Chorizo häuten, klein würfeln und in einer Pfanne ohne Fett in ca. 5 Minuten knusprig braten, dann herausnehmen. Butter in der Pfanne erhitzen, 80 g Mehl zugeben und unter Rühren hell anschwitzen. Nach und nach die Milch zugießen und alles unter ständigem Rühren andicken lassen, dann mit Pfeffer und nur leicht mit Salz würzen und den Käse unterrühren. Die Käsemischung ca. 10 Minuten abkühlen lassen. Inzwischen den Schnittlauch abbrausen, trockenschütteln und in sehr feine Röllchen schneiden. Etwas zum Garnieren beiseitelegen. Übrigen Schnittlauch mit Petersilie, Schellfisch und Chorizo unter die Käsemischung rühren. Die Masse in einer f lachen Form gleichmäßig verstreichen und ca. 2 Stunden auskühlen lassen. Inzwischen für die Sauce das Joghurt mit den übrigen Zutaten verrühren und abschmecken. Anschließend aus der Masse mit angefeuchteten Händen ca. 3 cm große Bällchen formen. Restliches Mehl und die Pankobrösel jeweils separat auf einen Teller geben. Die Eier in einem tiefen Teller verquirlen. Die Bällchen erst in Mehl, dann in den Eiern und zum Schluss in den Pankobröseln wenden. In einer Pfanne reichlich Öl auf ca. 175 °C erhitzen und die Bällchen darin portionsweise in 5-6 Minuten goldbraun ausbacken, dabei einmal wenden. Kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit dem übrigen Schnittlauch und den Meersalzf locken bestreut servieren. Die Sauce separat dazu reichen.

Pitabrot-Burger

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

2 rote Paprikas,

1 gelbe Paprika,

1 Zucchini,

2 Zwiebeln,

2 Knoblauchzehen,

1 Chilischote,

500 g Faschiertes,

Salz,

Pfeffer,

2 TL edelsüßes Paprikapulver,

100 g Mayonnaise,

1/2 TL geräuchertes Paprikapulver,

1 EL Zitronensaft,

2 EL Joghurt,

2 Stängel Petersilie,

4 Pita-Brote

ZUBEREITUNG *LEICHT * 45 MIN

Einen Grill vorheizen. Paprika halbieren, entkernen und waschen. Mit der Hautseite nach unten 7-8 Minuten auf dem Grill rösten. In eine Schale geben, abdecken und 10 Minuten abkühlen lassen. Dann die Haut abziehen. Das Fruchtf leisch der gelben Paprika würfeln und in eine Schüssel geben. Rote Paprika in Streifen schneiden. Zucchini waschen, putzen und längs in Scheiben hobeln. Eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe abziehen und fein würfeln. Chili waschen und fein hacken. Faschiertes zur gelben Paprika in die Schüssel geben, Knoblauch-und Zwiebelwürfel ergänzen, mit Salz, Pfeffer und 1 TL Paprikapulver würzen. Gut vermischen und 4 Patties daraus formen. Restlichen Knoblauch abziehen und sehr fein würfeln. Mit Mayonnaise, geräuchertem Paprikapulver, Zitronensaft und Joghurt verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Petersilie waschen, trockenschütteln, hacken und untermengen. Patties auf dem Grill unter Wenden in ca. 10 Minuten grillen. Restliche Zwiebel abziehen, in Streifen schneiden und mit den Zucchinischeiben in einer Grillschale 3-4 Minuten grillen. Pitabrote kurz auf dem Grill anwärmen. Etwas Sauce hineingeben, mit den Patties, Zwiebeln, Zucchini und der roten Paprika füllen und servieren.

Brotsalat mit gebratenen Zucchini

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Für den Salat:

150 g Fladenbrot,

8 EL Olivenöl,

25 g Pinienkerne,

400 g Zucchini,

265 g Kichererbsen aus der Dose (Abtropfgewicht),

Salz,

1/2 TL Kreuzkümmelpulver,

1/4 TL Chiliflocken,

100 g Granatapfelkerne,

2 Handvoll Kräuter wie z. B. Minze, Petersilie, Dill

Für das Dressing:

1 Knoblauchzehe,

60 g Tahina,

3-4 EL Limettensaft,

Salz,

Pfeffer

ZUBEREITUNG *LEICHT *35 MIN

Eine Pfanne erhitzen. Fladenbrot darin portionsweise in ca. 5 EL Öl goldbraun braten und herausnehmen. Pinienkerne in der heißen Pfanne kurz anrösten, herausnehmen und wieder abkühlen lassen. Zucchini waschen, die Enden abschneiden und in mundgerechte Stücke schneiden. Kichererbsen abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Zwei EL Öl in der Pfanne erhitzen. Zucchini hineingeben, salzen und in 3-4 Minuten goldbraun braten. Aus der Pfanne nehmen, die Kichererbsen trockentupfen und in die heiße Pfanne geben. Restliches Öl mit Kreuzkümmel, Chiliflocken und etwas Salz zugeben und alles verrühren. Die Kichererbsen in ca. 5 Minuten knusprig braten und herausnehmen. Für das Dressing den Knoblauch abziehen. Tahina mit 100 ml Wasser, Knoblauch und Limettensaft pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Granatapfelkerne etwas trockentupfen. Kräuter waschen, trockenschütteln und kleiner zupfen. Das geröstete Fladenbrot in Streifen schneiden. Zusammen mit Zucchini, Kichererbsen, Pinienkernen und Granatapfelkernen in Schalen anrichten. Kräuter darüberstreuen. Salat erst kurz vor dem Servieren mit dem Tahina-Dressing beträufeln.

Crispy Chicken Drumsticks

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

60 g Butter

30 g Cornflakes

100 g Panko

1/2 TL Paprikapulver

1/2 TL Knoblauchpulver

1 1/2 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

12 Hühnerunterkeulen

ZUBEREITUNG *LEICHT *45 MIN

Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.



Die Butter schmelzen. Die Cornf lakes grob zerbröseln. Panko und Cornf lakes mit Paprika, Knoblauch, Salz sowie Pfeffer in einer großen Schüssel vermischen.



Die Hühnerkeulen waschen, trockentupfen, mit der geschmolzenen Butter bestreichen, in der Panade wälzen und gut andrücken. Auf das Blech verteilen und für ca. 25 Minuten unter gelegentlichem Wenden goldbraun backen.