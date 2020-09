Vegan genießen mit Starkoch Gaz Oakley

Kürbis mit Käsefüllung Zutaten für 4 Personen 1 Butternusskürbis, längs halbiert, Samen entfernt

2 EL Pflanzenöl

1 Lauch, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, gehackt

2 EL frischer Salbei, fein gehackt Für die Käsesoße 750 ml (3 cups) Sojamilch oder Cashewmilch

½ Zwiebel

1 Lorbeerblatt

1 Prise Muskatnuss

je 1 Prise Meersalz und Pfeffer

60 g (¼ cup) vegane Margarine

30 g (¼ cup) Weizenmehl oder glutenfreies Mehl

50 g (½ cup) veganer Käse, gerieben (optional)

1 EL Nährhefe (optional) Zum Anrichten mit getrockneten Chiliflocken bestreuen Zubereitung Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Den Kürbis auf ein Backblech legen und im Ofen backen, bis er weich ist. Dies sollte ungefähr 40 Minuten dauern. Den Kürbis aus dem Ofen nehmen, aber den Ofen nicht ausschalten. Das Kürbisfleisch herauslöffeln, dabei an den Rändern etwa 1 cm Fleisch übriglassen. Das Fleisch beiseitelegen. Die ausgehöhlten Kürbishälften wieder auf das Backblech setzen. Für die Zubereitung der Soße die Milch mit der Zwiebel, dem Lorbeerblatt, der Muskatnuss und den Gewürzen in einen Topf geben und diesen bei niedriger Hitze auf den Herd stellen. Das Öl in eine mittelgroße antihaftbeschichtete Pfanne geben und bei mittlerer Hitze auf den Herd setzen. Lauch, Knoblauch und Salbei 3 bis 4 Minuten darin anbraten. Dann vom Herd nehmen. In einem weiteren Topf die Margarine für die Soße bei geringer Temperatur erhitzen. Wenn die Margarine geschmolzen ist, das Mehl hinzufügen und gut einrühren. Die Mischung unter ständigem Rühren einige Minuten lang erhitzen, um das Mehl auszukochen. Es sollte eine pastöse Konsistenz bekommen. Nach und nach die aromatisierte Milch unterrühren. Sobald die gesamte Milch hinzugefügt wurde, sollte die Soße cremig sein. Wer sie noch käsiger haben möchten, fügt den veganen Käse und die Nährhefe hinzu. Die Lauchmischung und ein wenig des zurückbehaltenen Kürbisfleischs, oder das gesamte Kürbisfleisch, unter die Käsesoße heben und die Mischung in die ausgehöhlten Kürbishälften geben. Den gefüllten Kürbis 20 Minuten lang, oder bis er schön golden ist, backen. Mit einer Prise Chiliflocken bestreut servieren. © Simon Smith