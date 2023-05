× Süße italienische Dolci-Klassiker

Oh, du süßes Italien!

Letitia Clark hat sich von den besten süßen Spezialitäten verschiedener italienischer Regionen inspirieren lassen und einfache Rezepte kreiert, die für unverwechselbare Genussmomente sorgen. Eine wundervolle Hommage an die köstlichsten italienischen Dolci!

Pannacotta pur

Portionen: 6

Zutaten

geschmacksneutrales Öl zum

Einfetten der Formen

400 g Obers

100 ml Milch

50 g Zucker

1 Vanilleschote, längs halbiert

2 Blatt Gelatine (3–4 g)

Zubereitung

1. Die ausgewählten Formen mit einem Backpinsel leicht einölen. Die Hälfte des Obers auf mittlerer Stufe in einem Topf mit Milch, Zucker und Vanilleschote erwärmen, dann gerade bis unter den Siedepunkt bringen. Sie ist heiß genug, wenn sich am Topfrand kleine Bläschen bilden. Von der Kochstelle nehmen.

2. Die Gelatine in einem Gefäß mit kaltem Wasser

einige Minuten einweichen, dann so gut wie möglich ausdrücken und unter ständigem Rühren in der heißen Obersmischung auflösen. Das restliche Obers einrühren und die Mischung durch ein Sieb in einen Messbecher abseihen (die Vanilleschote kann aufbewahrt und bei anderen Rezepten noch einmal verwertet werden).

3. Die Obersmischung in die vorbereiteten Formen gießen, in den Kühlschrank stellen und mindestens 4 Stunden fest werden lassen. Etwa 15 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen. Zum Servieren die Pannacotta aus ihren Formen lösen und stürzen.

Cannoli

Portionen: 20 Stück

Zutaten

Für den Teig:

250 g Weizenmehl Tipo 00 (ersatzweise Type 405)

½ TL Salz

30 g Schmalz oder Butter, zimmerwarm

1 gehäufter EL fester Honig

1 TL Weißweinessig oder

Zitronensaft

4 EL Marsala

1 Liter Sonnenblumen- oder

ein anderes Pflanzenöl zum Frittieren

Für die Füllung:

1 kg Ricotta (möglichst vom Schaf), abgetropft

180 g Zucker

4 TL milder Honig

120 g Zartbitterschokolade (mindestens

70 % Kakaoanteil), gehackt

Zum Verzieren:

zerstoßene Pistazienkerne

kandierte Kirschen

kandierte Orangen

Zubereitung

1. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Für den Teig Mehl, Salz und Schmalz oder Butter in einer großen Schüssel zerreiben. Honig, Essig oder Zitronensaft sowie Marsala dazugeben und vermengen, bis alles zusammenhält. Den Teig auf der Arbeitsfläche 1–2 Minuten kneten, bis er glatt und elastisch ist. In Frischhaltefolie einwickeln und 20 Minuten ruhen lassen.

2. Den Teig 2 mm dünn ausrollen (am besten mit einer Nudelmaschine, alternativ mit einer Teigrolle). Mit einem umgedrehten Glas oder einem runden Ausstecher (etwa 9 cm Durchmesser) 20 Kreise ausstechen. Die Kreise mit einer Teigrolle zu länglichen Ovalen ausrollen und diese um die Cannoli-Röhrchen wickeln. Mit angefeuchteten Fingern an den Kanten zusammendrücken und auf das vorbereitete Backblech legen.

3. Einen großen, hohen Topf mit schwerem Boden zu höchstens zwei Dritteln mit Öl füllen und dieses auf 180 °C erhitzen. Wer kein Thermometer hat, kann die Temperatur des Öls mit einem kleinen Stück Brot testen. Wenn es nach 30 Sekunden im Öl braun wird, ist das Öl heiß genug. Bräunt es schneller, ist das Öl zu heiß und muss leicht abkühlen. Die Cannoli portionsweise etwa 1 Minute frittieren, bis sie ringsum goldgelb gebräunt sind.

4. Zwischendurch im Öl bewegen. (Wenn möglich, die Metallröhrchen mit einer Küchenzange schon während des Frittierens entfernen, sodass die Cannoli auch in der Mitte gleichmäßig garen.) Die schön gebräunten Cannoli mit einem Schaumlöffel aus dem Öl

heben und auf einem mit ­Küchenpapier ausgelegten Backblech abtropfen lassen. Vor dem Füllen vollständig

abkühlen lassen.

5. Für die Füllung den

Ricotta in einer Schüssel mit Zucker und Honig glatt und cremig verrühren (der Zucker wird sich währenddessen

auflösen). Die Schokosplitter vorsichtig unter die Creme ziehen. Mithilfe eines Tafelmessers die Creme in die frittierten Cannoli-Hülsen streichen und an den Enden glätten. Mit zerstoßenen Pistazienkernen, kandierten Kirschen oder feinen Streifen

Zitronat dekoriert servieren.

Klassische Cantucci mit Orange, Marsala & Mandeln

Portionen: 14 Stück

Zutaten

100 g blanchierte Mandelkerne

30 g Butter

2 Eier, plus 1 Ei, verquirlt,

zum Bestreichen

170 g Zucker

abgeriebene Schale von

1 Orange (bio)

1 EL Marsala

280 g Weizenmehl Tipo 00

(ersatzweise Type 405)

1 Prise Salz

1 TL Backpulver

Zubereitung

1. Den Backofen auf 170 °C vorheizen. Die Mandelkerne auf einem Backblech verteilen und 8–10 Minuten im Ofen leicht rösten. Zum Abkühlen beiseitestellen.

2. Die Butter in einem kleinen Topf oder in der Mikrowelle zerlassen. Die Eier in eine Rührschüssel aufschlagen und gründlich mit dem Zucker, dem Orangenabrieb und dem Marsala verquirlen. Die zerlassene Butter einrühren.

3. Mehl, Salz, Backpulver und Mandeln zugeben, verrühren und mit den Händen zu einem homogenen Teig verarbeiten. Die Backofentemperatur auf 180 °C erhöhen und aus dem Teig zwei 5–6 cm breite Laibe formen.

4. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und mit dem verquirlten Ei bestreichen. Im vorgeheizten Backofen 20 Minuten goldgelb backen.

5. Aus dem Ofen nehmen und leicht abkühlen lassen. Dann die Laibe etwas schräg in 1–2 cm dicke Scheiben schneiden und diese auf einem Blech im Ofen nochmals 15Minuten backen, bis sie knusprig und goldgelb sind.

6. Herausnehmen und zu Dessertwein oder Kaffee servieren. Luftdicht verpackt sind sie sehr lange haltbar.

La Vita è Dolce: die Welt der italienischen Süssspeisen. DK Verlag/30,95 Euro