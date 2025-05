× Zoodles statt Nudeln: Die genialsten Low-Carb-Rezepte

Kalorienarme Sauce Hollandaise: So schmeckt Spargel auch ohne Butterbombe Spargelzeit ist Schlemmerzeit – keine Frage! Doch wenn Sie bei all den feinen Gerichten nicht gleich an Ihre Sommerfigur denken möchten, sondern einfach genießen wollen, dann haben wir hier genau das Richtige: eine herrlich cremige, aber leichtere Variante der klassischen Sauce Hollandaise.