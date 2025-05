× Faltenfutter: Diese Lebensmittel lassen Ihre Haut schneller altern

Falten entstehen mit dem Alter – klar. Aber wussten Sie, dass bestimmte Lebensmittel den Alterungsprozess Ihrer Haut deutlich beschleunigen können? Welche Ernährung Ihre Falten fördert und worauf Sie besser verzichten sollten, erfahren Sie hier.

Klar, Falten gehören zum Leben dazu – und mit einem entspannten Lächeln stehen sie uns oft besser als ein faltenfreies Pokerface. Aber mal ehrlich: Wenn man den Alterungsprozess etwas bremsen kann, ohne gleich zur Spritze zu greifen, sagt wohl kaum jemand nein. Und genau da kommt die Ernährung ins Spiel.

Was viele unterschätzen: Es sind nicht nur Sonne, Stress und Schlafmangel, die unserer Haut zu schaffen machen. Auch das, was auf unseren Tellern landet, kann die Faltenbildung ordentlich anschieben. Wir zeigen Ihnen, welche Lebensmittel echte „Faltenbeschleuniger“ sind – und warum.

Hochverarbeitete Lebensmittel

© Getty Images ×

Pizza, Pommes, Mikrowellengerichte oder Instantnudeln: Sie sind praktisch, schmecken meistens gut und sind oft schnell zur Hand. Das Problem? In ihnen steckt oft alles – außer das, was unsere Haut braucht.

Diese Produkte liefern zwar Kalorien, aber kaum Vitamine oder Mineralstoffe. Dafür enthalten sie gerne Zusatzstoffe wie künstliche Phosphate. Die sorgen in der Industrie für schöne Textur oder lange Haltbarkeit – in unserer Haut aber für eine schnellere Alterung.

Typische Vertreter:



Tiefkühlgerichte (Pizza, Gemüsepfannen)

Tütensuppen, Soßen, Würzmischungen

Schmelzkäse, Wurstwaren

Dosenobst und Konserven

Zucker – süß, aber bitter für die Haut

© Getty Images ×

Zucker lässt unsere Haut buchstäblich „verzuckern“. Im Fachjargon heißt das Glykation: Zuckermoleküle heften sich an Kollagenfasern und machen sie starr und funktionsunfähig. Ergebnis? Weniger Elastizität, mehr Falten. Besonders heimtückisch: Nicht nur raffinierter Zucker, sondern auch Fruchtzucker in großen Mengen hat diesen Effekt. Smoothies, Fruchtjoghurts oder zuckerreiche Müslis klingen oft gesund – sind es für unsere Haut aber ganz und gar nicht.

Alkohol & Nikotin – Faltenverstärker deluxe

Ein Glas Wein hier, eine Zigarette da – was wie Genuss aussieht, zeigt sich irgendwann im Spiegel. Alkohol entzieht der Haut Feuchtigkeit, stört die Vitaminaufnahme und lässt sie müde und fahl aussehen. Nikotin dagegen verschlechtert die Durchblutung. Kurz gesagt: Wer regelmäßig trinkt oder raucht, altert sichtbar schneller.

Nährstoffmangel – wenn der Teller zu einseitig wird

Auch wer grundsätzlich gesund isst, kann in die Faltenfalle tappen – nämlich dann, wenn wichtige Nährstoffe fehlen. Das gilt besonders bei extremen Diäten oder unausgewogenen Ernährungstrends.

Fehlen Biotin, Zink, Selen oder Proteine, leidet der Aufbau des Kollagengerüsts. Besonders Eiweißmangel wirkt sich negativ auf die Hautelastizität aus – denn ohne genug Kollagen und Elastin wird die Haut schlaff und verliert ihre Spannkraft.

Achten Sie deshalb auf eine gute Versorgung mit:

Eiweiß (z. B. aus Eiern, Hülsenfrüchten, Fisch)

Zink, Selen, Biotin (z. B. aus Nüssen, Vollkorn, Haferflocken)

Zucker + Entzündung = Inflammaging

Klingt technisch, ist aber simpel: Entzündungen lassen uns schneller altern. Und genau das passiert, wenn wir regelmäßig Lebensmittel konsumieren, die entzündungsfördernd wirken – allen voran Zucker und stark verarbeitete Produkte.

Der Körper kämpft ständig gegen kleine Entzündungsprozesse an, was ihn belastet – und was man mit der Zeit auch an der Haut sieht. Inflammaging, also „entzündliches Altern“, ist ein Begriff, den Sie sich merken sollten.

Sie müssen jetzt nicht alles von Ihrem Speiseplan streichen. Aber wenn Sie Ihrer Haut etwas Gutes tun wollen, dann reduzieren Sie stark verarbeitete Lebensmittel, Zuckerbomben und Alkohol. Stattdessen setzen Sie auf frische, nährstoffreiche Zutaten, die Ihr Kollagengerüst unterstützen – Ihre Haut wird es Ihnen danken!