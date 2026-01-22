Ballkleid zu eng? Last Minute Tipps für einen flachen Bauch

Der große Ball steht vor der Tür doch das Kleid oder der Frack geht kaum zu? Keine Panik: Auch ohne wochenlange Diäten oder Fitness-Routinen können Sie im Handumdrehen mit einer Traumfigur im Ballsaal glänzen. Diese Last-Minute-Tipps machen Sie fit für den großen Auftritt.

Die Ballsaison ist in vollem Gange und wir schlüpfen in unsere schicksten Kleider, um auf der Tanzfläche zu glänzen. Doch was tun, wenn das Kleid zwickt, spannt oder einfach nicht richtig sitzt? Ein unangenehmes Gefühl kann den ganzen Abend trüben und das wäre wirklich zu schade! Zum Glück gibt es ein paar einfache Tricks, mit denen Sie in Nullkommanichts einen flachen Bauch zaubern. Wenn Sie kurz vor dem Event diese Tipps anwenden, passt das Kleid garantiert wie angegossen!

Blähbauch adé

© Getty images

Der Ballabend naht, aber der Bauch fühlt sich irgendwie aufgebläht an und das Kleid drückt unangenehm? Die Lösung ist ganz einfach: Verzichten Sie auf blähende Lebensmittel! Kohlgemüse wie Brokkoli, Karfiol oder Kohlsprossen sowie Hülsenfrüchte sind zwar gesund, können jedoch zu unangenehmen Blähungen führen. Auch kohlensäurehaltige Getränke wie Limonade oder Sprudelwasser sind keine guten Freunde eines flachen Bauches. Verzichten Sie zudem auf Kaugummi, dieser kann Blähungen ebenfalls verstärken.

Die Blitz-Diät für einen flachen Bauch

Kein Platz für lange Diäten? Kein Problem! Mit diesen schnellen Ernährungstipps können Sie sich in wenigen Stunden die perfekte Ballfigur zaubern.

© Getty images

Morgens:

Starten Sie den Tag mit grünem Matcha-Tee – dieser ist nicht nur ein natürlicher Wachmacher, sondern unterstützt auch die Fettverbrennung. Dazu ein Glas Wasser mit Zitrone und eine halbe Grapefruit, um Ihren Stoffwechsel in Fahrt zu bringen. Eine Scheibe Vollkornbrot mit Rührei oder einem weich gekochten Ei liefert Ihnen zusätzlich wertvolle Eiweiße und komplexe Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel stabil halten.

Mittags:

Wählen Sie kleinere Teller und kleinere Portionen. Langsam kauen hilft dabei, weniger Luft zu schlucken und den Bauch flacher zu halten. Setzen Sie auf leichte, gemüsereiche Mahlzeiten, wie zum Beispiel eine kalte Gemüsesuppe oder einen Salat, kombiniert mit eiweißreichen Zutaten wie Hähnchenbrust, Garnelen oder Tofu. Nach dem Essen unbedingt einen Ingwertee trinken. Er verhindert einen Blähbauch und sorgt für Wohlbefinden. Auch Kümmel- oder Anistee helfen schnell und effektiv, den Bauch zu beruhigen.

Abends:

Ein einfaches Gurkensandwich mit magerem Schinken oder Hüttenkäse ist genau das Richtige, um den Tag leicht ausklingen zu lassen. Und denken Sie daran: Jegliche Bewegung, sei es ein Spaziergang, Treppensteigen oder einfach das bewusste Anspannen des Bauches während des Büroalltags, hilft dabei, den Körper in Form zu bringen.

Styling-Tipps: So kaschieren Sie geschickt

Mit Shapewear schummeln

Mit Shapewear können Sie in wenigen Minuten das ein oder andere Kilo wegschummeln. Sie hilft besonders gut bei einem figurbetonten Abendkleid. Damit verschwinden kleine Speckröllchen wie von Zauberhand und Sie sehen aus, als hätten Sie Wochen im Fitnessstudio verbracht!

Augen auf bei der Kleiderwahl

Auch mit einem cleveren Styling können Sie Ihren Bauch ganz elegant in den Hintergrund rücken. Wählen Sie fließende Stoffe wie Chiffon oder Taft. Ein Kleid in A-Linie schmeichelt der Figur und lenkt den Blick auf Ihre vorteilhaften Stellen. Auch Kleider im Empire-Stil sind perfekt, denn sie betonen Ihr Dekolleté und lassen den Bauch verschwinden.Mit diesen schnellen Tricks kommen Sie problemlos in Ihr Traumkleid und erobern die Tanzfläche.