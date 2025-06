Die neuen Zyklus-Tracker im großen Check

Sonne, Strand, Spontanität -aber was, wenn der Zyklus dazwischenfunkt? Moderne Zyklustracker wie Temperatur-Patch oder Messring versprechen smarte Unterstützung.

Der Sommer steht vor der Tür - und mit ihm die Urlaubszeit. Doch gerade in dieser Phase fragen sich viele Frauen: Wie kann ich meinen Körper auch im Urlaub gut im Blick behalten - sei es zur Verhütung oder mit Blick auf einen Kinderwunsch? Hormonfreie Methoden wie Zyklustracking gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung. Aber was taugen die verschiedenen Methoden wirklich?

Wie es funktioniert

Mit Zyklustracking lässt sich der weibliche Zyklus exakt beobachten und dokumentieren. Ovulationstracker wie der femSense Patch oder der OvulaRing sind Hilfsmittel zur Bestimmung des Eisprungs -also jenes Zeitpunkts im weiblichen Zyklus, zu dem eine Frau am fruchtbarsten ist, indem sie kontinuierlich die Körpertemperatur messen. Auch Smartwatches können diese Daten erheben.

Fruchtbare Tage

Pro Zyklus gibt es etwa sechs Tage, an denen Frauen schwanger werden können. Diese fruchtbare Phase beinhaltet die vier Tage vor dem Eisprung, den Eisprungtag selbst und den Tag danach. Die Chancen für eine Schwangerschaft sind übrigens bei Sex zwei Tage vor dem Eisprung am größten.

1. FEMSENSE PATCH

Der Gynäkologe und Kinderwunschexperte Dr. Alexander Just, Leiter des "Wunschbaby Institut Feichtinger NÖ" empfiehlt seinen Patientinnen den femSense Patch - einen smarten Temperaturmesser, der aktuell besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. "Der kleine, flache Patch wird auf die Haut in der seitlichen Brustkorbregion geklebt - entlang der sogenannten axillären Linie, also unterhalb der Achselhöhle", so Just.

© femSense

Dort bleibt er für mehrere Tage kleben - idealerweise während der fruchtbaren Phase im Zyklus. Der femSense Patch misst durchgehend die Körpertemperatur, ganz ohne Zutun der Nutzerin. Die Daten werden per App ausgelesen und analysiert. So kann der Tracker den typischen Temperaturanstieg erkennen, der durch das Hormon Progesteron nach dem Eisprung verursacht wird. Dieses Muster - ein "treppenförmiger Anstieg" der Temperatur - ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass der Eisprung stattgefunden hat.

Zuverlässigkeit

Ein wichtiges Thema: Kann man sich wirklich auf die Ergebnisse verlassen - etwa bei Kinderwunsch oder zur Verhütung? Dr. Just: "Alle jene Methoden wie Temperaturmessung oder Schleimbeobachtung liefern nur Hinweise - keinen Beweis für den Eisprung. Auch femSense zeigt den Temperaturanstieg an, der auf einen Eisprung hindeutet." Unter den verfügbaren Methoden hält Dr. Just den femSense Patch für die genaueste.

Für wen geeignet?

Der femSense Patch ist für alle Frauen mit regelmäßigem Zyklus geeignet. "Bei Frauen ohne Menstruation, etwa in den Wechseljahren oder bei Zyklusstörungen wie PCOS, ist er nicht sinnvoll", erklärt Dr. Just. Auch bei hormonellen Dysbalancen oder nach längerer Pilleneinnahme müsse der Zyklus erst wieder in Gang kommen.

Ein Schritt Richtung hormonfreie Verhütung?

Aktuell ist femSense offiziell ein Zyklustracker, kein zugelassenes Verhütungsmittel. "Wenn man die App richtig nutzt und auf sexuelle Aktivität rund um die fruchtbare Phase verzichtet, ist das ein probater Weg", sagt Dr. Just. Nicht so sicher wie die Pille - aber für viele Frauen ein akzeptabler Kompromiss.

2. OVULARING

Der OvulaRing funktioniert nach demselben Prinzip, nur misst er die Körpertemperatur vaginal, und zwar alle 5 Minuten, 288 x am Tag.

© Ovularing

Einsetzen:

OvulaRing wird direkt nach der Periode in die Scheide eingeführt, den gesamten Zyklus getragen und nur zum Übertragen der Daten entnommen. Im Körper misst und speichert OvulaRing automatisch die Körperkerntemperatur.

Daten an die App übertragen:

Zum Übertragen der Daten wird der Ring entnommen. Der Sensor schaltet außerhalb des Körpers automatisch in den Bluetoothmodus und sendet die Temperaturdaten verschlüsselt an die App. Nach der Datenübertragung wird OvulaRing einfach weitergetragen.

Zyklus in der App auswerten:

In der App werden alle wichtigen Informationen zum persönlichen Zyklus angezeigt. Im ersten Zyklus lernt OvulaRing die Benutzerin quasi kennen und zeigt an, wann genau der Eisprung stattgefunden hat. Ab dem zweiten Zyklus erfährt man immer nach dem Übertragen neuer Daten den aktuellen Fruchtbarkeitsstatus und weiß dadurch, wie wahrscheinlich es ist, an dem jeweiligen Tag schwanger zu werden. Zusätzlich zeigt OvulaRing an, wann die fruchtbare Phase für den aktuellen Zyklus vorbei ist. Nach dem 3. Zyklus berechnet die Software eine Prognose für den Eisprung und die fruchtbaren Tage im nächsten Zyklus.

Zuverlässigkeit

Die Genauigkeit dieser Methode der Zyklusbeobachtung wurde in mehreren medizinischen Studien nachgewiesen.

Für wen geeignet?

Für alle Zyklustypen geeignet. Der Ring erkennt das individuelle Zyklusmuster.

3. SMARTWATCH

Genau wissen, wann die Periode kommt, ohne an ungünstigen Tagen überrascht zu werden, ist auch mit einem Fitnesstracker möglich! Smartwatches liefern umfangreiche Gesundheitsdaten, einschließlich der Überwachung der Herzgesundheit, Veränderungen der Körpertemperatur und eben auch Menstruationszyklus-Tracking.

© Withings

So funktioniert es:

Die Uhr (bzw. ein Fitness-Tracker oder Wearable) kann den Zyklus indirekt tracken, indem sie körperphysiologische Parameter misst, die sich im Laufe des Menstruationszyklus verändern. Das funktioniert vor allem in Kombination mit intelligenter Software bzw. Algorithmen, die diese Daten auswerten. Die Wearables mit Temperatur-Sensor messen die Hauttemperatur nachts. Die Basaltemperatur steigt nach dem Eisprung leicht an - ein biologischer Marker, um fruchtbare und unfruchtbare Phasen zu erkennen.

Symptome eintragen

Nutzerinnen tragen zusätzlich Symptome wie Stimmung, Zervixschleim, Blutung und Menstruationssymptome manuell in die zugehörige App ein. Die App lernt daraus und erkennt Muster -und kann Eisprung oder nächste Periode vorhersagen.

Zuverlässigkeit

Eine Smartwatch zum Zyklustracking zu verwenden ist definitiv ein hilfreicher Zusatz, um die Menstruationsphasen einschätzen zu können und ein besseres Verständnis für den eigenen Zyklus zu bekommen.

Für wen geeignet:

Für alle, die ihren Zyklus besser verstehen möchten.

Verschiedene Modelle gibt es von Withings, Garmin Smartwatch, Fitbit oder Apple Watch.