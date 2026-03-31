SO lange leidet unser Körper wirklich unter der Zeitumstellung

Zweimal im Jahr wird die Uhr umgestellt. Im Herbst wird uns eine Stunde geschenkt, im Frühling wird sie uns wieder geklaut. Viele Österreicher kämpfen aktuell massiv mit dem sogenannten Mini-Jetlag. Wir klären auf, wie lange die Müdigkeit anhält und was jetzt wirklich dagegen hilft.

Gleich vorweg: Keine Sorge, es dauert nicht bis zur nächsten Umstellung im Oktober, bis sich unser Rhythmus wieder normalisiert. Aber es dauert dennoch länger, als man vielleicht vermuten würde. Der Wechsel von der Winter- auf die Sommerzeit und retour ist für unseren Organismus nämlich weit mehr als nur ein simpler Dreh am Zeiger der Uhr. Es ist ein massiver Eingriff in unsere innere Biologie, der uns oft tagelang aus der Bahn wirft. Schlafforscher schlagen deshalb regelmäßig Alarm und warnen gerade in den ersten Tagen nach der Zeitumstellung vor einer stark erhöhten Unfallgefahr auf unseren Straßen. Der Grund dafür ist simple Übermüdung durch den gefürchteten „Mini-Jetlag“.

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Frauen leiden häufiger als Männer

Die Auswirkungen der Zeitumstellung auf die Bevölkerung sind enorm und weitaus belastender, als viele glauben. Die nackten Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die meisten Betroffenen fühlen sich nach dem Wochenende der Umstellung chronisch müde und völlig schlapp. Bemerkenswert ist dabei der Geschlechterunterschied. Während bei den Männern immerhin 70 Prozent über Erschöpfung klagen, sind es bei den Frauen sogar satte 79 Prozent, die mit dem Rhythmus-Wechsel zu kämpfen haben.

Doch die Erschöpfung ist nur die Spitze des Eisbergs. Ganze 60 Prozent der Menschen haben in dieser Phase massive Einschlafprobleme. Sie wälzen sich abends im Bett von links nach rechts, finden aber keine Ruhe.

Warum uns die geklaute Stunde extrem belastet

Aber warum macht uns diese eine mickrige Stunde derart zu schaffen? Die Antwort liegt in unserer Biologie. Unser Körper muss in extrem kurzer Zeit seine inneren Rhythmen komplett neu kalibrieren. Dazu gehören fundamentale Prozesse wie die Hormon-Produktion, der gesamte Stoffwechsel und unsere Gehirntätigkeit. Dieser plötzliche Wechsel kostet den Organismus unheimlich viel Energie. Die logische Konsequenz: Viele Menschen sind in dieser Phase müde, regelrecht erschöpft und haben schlechte Laune.

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So lange dauert die Umstellung für unseren Biorhythmus wirklich

Die große Frage, die sich Millionen Österreicher stellen: Wann hat dieser Spuk endlich ein Ende? Früher hielt sich in der Wissenschaft hartnäckig ein Mythos: Man glaubte, der Körper brauche exakt einen Tag pro umgestellte Stunde. Nach dieser Rechnung hätte man beispielsweise für eine Fernreise mit sieben Stunden Zeitverschiebung eine ganze Woche gebraucht, um den Jetlag zu überwinden.

Heute ist die Forschung jedoch einen Schritt weiter. Experten geben Entwarnung, mahnen aber dennoch zur Geduld: Innerhalb von drei Tagen ist für einen gesunden Menschen jede Zeitumstellung gut zu schaffen. Der Körper arbeitet in dieser Zeit auf Hochtouren, um die innere Uhr wieder mit der äußeren Zeit in Einklang zu bringen. Wer sich also bis Mitte der Woche noch gerädert fühlt, muss nicht in Panik verfallen – das ist völlig normal.

Was jetzt gegen den Mini-Jetlag hilft

Damit Sie diese kritischen Tage bestmöglich überstehen, gibt es einige einfache, aber höchst effektive Regeln. Wenn Sie diese befolgen, helfen Sie Ihrem Körper aktiv bei der Anpassung.

1. Frische Luft tanken

Das wichtigste Gegenmittel ist Tageslicht. Ausgiebige Spaziergänge an der frischen Luft helfen effektiv dabei, tagsüber wach zu werden. Das Sonnenlicht signalisiert dem Gehirn, die Produktion des Schlafhormons Melatonin zu drosseln. Gleichzeitig sorgt die Bewegung an der Luft dafür, dass man am Abend angenehm müde wird und besser ins Bett fällt.

2. Es ruhig angehen lassen

Stress ist jetzt pures Gift für den Körper. Die ersten Tage nach der Umstellung sollten Sie bewusst entspannt angehen lassen. Schrauben Sie Ihre Erwartungen an sich selbst etwas herunter.

3. Kaffee vermeiden

Auch wenn die Versuchung groß ist, sich mit unzähligen Tassen Espresso wachzuhalten: Tun Sie es nicht! Ist der Schlaf-Rhythmus erst einmal durcheinander, sollten Sie auf koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, Schwarztee oder Energy-Drinks und Limonaden ab dem Nachmittag verzichten. Das Koffein bleibt stundenlang im Blut und macht die Einschlafprobleme am Abend nur noch schlimmer.

4. Leichte Kost am Abend

Ein oft unterschätzter Faktor ist das Abendessen. Damit das Einschlafen heute Abend gut funktioniert, sollten Sie Ihren Magen nicht überfordern. Statt schwerer, fettreicher Gerichte wie Schweinsbraten oder Schnitzel wählen Sie lieber eine leichte Suppe oder einen frischen Salat. Ein vollgeschlagener Magen stört die ohnehin schon sensible Nachtruhe enorm.

Halten Sie durch! Spätestens am Donnerstag sollte Ihr innerer Wecker wieder im gewohnten Takt ticken.