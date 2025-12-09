Nach Hochzeit: Gabriele zu Leiningen übernimmt Porsches Immobilien-Millionenimperium

Rund um die jüngste Hochzeit von Wolfgang Porsche und Gabriele Prinzessin zu Leiningen sorgt nicht nur das gesellschaftliche Ereignis selbst für Gesprächsstoff – auch ein bemerkenswerter Wechsel an der Spitze einer Porsche-nahen Immobilienfirma lenkt neue Aufmerksamkeit auf das Paar.

Ein geschäftlicher Schritt, der selbst im Umfeld großer Unternehmerfamilien aufhorchen lässt: Kurz nach ihrer Trauung in Salzburg übernimmt Gabriele Prinzessin zu Leiningen die alleinige Führung jener Immobiliengesellschaft, die bislang von ihrem frisch angetrauten Ehemann Wolfgang Porsche geleitet wurde.

Wie aus Unterlagen von North Data, einem europäischen Anbieter von Unternehmensinformationen, hervorgeht, kam es bei der CG17 Immobilienverwaltungs GmbH mit Sitz in Salzburg am 4. Dezember zu einem Wechsel in der Geschäftsführung. Bis dahin führte Wolfgang Porsche die 2023 gegründete Firma. Nun ist – nur wenige Tage nach der Hochzeit – seine Ehefrau Gabriele zu Leiningen als alleinige Geschäftsführerin eingetragen.

Der formelle Wechsel im Detail

Auch das öffentliche Unternehmensportal wirtschaft.at weist die Juristin als neue, alleinige Geschäftsführerin aus. Das Tätigkeitsfeld umfasst den An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien, ebenso die Verwaltung von Beteiligungen. Porsche selbst scheint seither als „nicht mehr Geschäftsführer“ auf.

Gabriele zu Leiningen war bereits seit 23. September 2023 als Kommanditistin an der CG17 beteiligt, wurde am 27. November Gesellschafterin (Einlage: 35.000 Euro) und ist seit 4. Dezember als alleinvertretungsberechtigt eingetragen. Einen Tag davor legte Wolfgang Porsche seine Geschäftsführerfunktion zurück.

Nach Informationen von Bild umfasst das Firmenportfolio mehrere Immobilien – darunter zwei Häuser auf Mallorca (eines seit 2023 im Wert von rund 18 Mio. Euro, das zweite seit 8. September 2025 mit einem Wert knapp unter 25 Mio. Euro) sowie zwei Anwesen in Südafrika. Aktuell sollen sich Porsche und seine Ehefrau zudem für eine Liegenschaft in Genf interessieren.

Eine Ehe mit Geschichte – und wirtschaftlichem Gewicht

Mit dem standesamtlichen Ja-Wort besiegelte Gabriele zu Leiningen ihre dritte Ehe, für Wolfgang Porsche ist es die vierte. Porsche hat vier Kinder aus früheren Beziehungen, zu Leiningen zwei. Nach ihrer Scheidung von Karim Aga Khan IV. im Jahr 2014 trug sie wieder den Namen ihres ersten Ex-Mannes, Prinz Karl Emich zu Leiningen.

Mit ihrer neuerlichen Eheschließung tritt sie nun auch formell in eine der einflussreichsten Unternehmerfamilien Europas ein: Der Porsche-Clan verfügt laut dem aktuellen Ranking des Manager Magazins für 2025 über ein Vermögen von rund 15,5 Milliarden Euro. Über komplexe Holding-Strukturen halten die Familien Porsche und Piëch maßgebliche Stimmrechte an der Volkswagen AG – insgesamt 53,3 Prozent der VW-Stammaktien, womit sie die Stimmrechtsmehrheit kontrollieren.