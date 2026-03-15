Nach Playback-Panne im ZDF: Fans verzeihen Chris Norman

Chris Norman bewies in der "Giovanni Zarrella Show" echte Größe. Trotz eines kleinen Patzers am Mikrofon ließen sich seine Fans die Stimmung nicht verderben. Im Gegenteil: Das Publikum feierte die Musiklegende und ihren Welthit lautstarker denn je und verzieh den kleinen Fehler ohne Zögern.

Am Samstag glänzte Chris Norman gleich zweimal im Rampenlicht der großen TV-Bühne. Nachdem er seine neue Single "Lifelines" präsentiert hatte, stimmte er seinen Welthit "Lay Back in the Arms of Someone" an. Dabei unterlief dem 75-Jährigen zwar ein kleiner technischer Fehler, als er am Mikrofon vorbeisang, doch die Reaktion im Studio und vor den TV-Geräten war überwältigend positiv.

Fans feiern trotz Panne

Chris Norman © Getty

Anstatt über den Moment zu stolpern, konzentrierten sich die Zuschauer voll und ganz auf die Legende. Als Norman kurz am Mikro vorbeisang, korrigierte er seine Position zwar nach wenigen Takten, doch das Publikum hatte den Star da längst aufgefangen. Im gesamten Studio wurde geschunkelt und getanzt, als wäre nichts gewesen. Die Fans zeigten deutlich, dass bei einem Weltstar wie ihm die Sympathie und die Musik im Vordergrund stehen.

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Legende begeistert das Studio

Dass der Rest des Auftritts absolut souverän verlief, unterstrich nur die Professionalität des Musikers. Die begeisterten Gesichter im Publikum machten klar: Ein kleiner Mikro-Patzer kann die jahrzehntelange Verbundenheit zu einem Idol nicht erschüttern.

Chris Norman © Getty

Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als das gesamte Studio den Refrain lautstark mitsang. Norman wurde von einer Welle der Zustimmung getragen, die zeigte, wie sehr das Publikum seine Authentizität schätzt. Am Ende des Abends blieb nicht die Panne in Erinnerung, sondern die besondere Atmosphäre und die Loyalität der Fans, die ihren Star gebührend feierten.