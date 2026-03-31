Netflix-Hit bekommt überraschend Blu-ray-Sammel-Box

Streaming-Riese Netflix bringt sehr selten ihre Filme und Serien ins Kino und auf klassischen Datenträgern. Nun soll der Erfolgs-Hit "Stranger Things" eine spezielle Blu-ray-Box erhalten.

Gewöhnlich erscheinen Netflix-Produktionen nur in Ausnahmen als physische Version im Handel, vor allem die preisgekrönten Filme wie "Roma" oder "Marriage Story". Ebenfalls erhielt die Animationsserie "Arcane" diese Ehre.

Bisher haben die Massenhits keine Veröffentlichung als physische Version. Doch nun steht Netflix vor einem möglichen Kurswechsel. Laut Branchenmagazin "Variety" soll die Hit-Serie "Stranger Things" als eine Blu-ray-Sammel-Box erscheinen. Die Veröffentlichung übernimmt das Label Arrow Films. Sie erstellen hochwertige Sammler-Editionen.

Vorbestellung hat schon begonnen

Fans bekommen einiges angeboten. Blu-ray- und 4K-UHD-Boxen enthalten alle Staffeln. In den USA und Großbritannien laufen bereits die Vorbestellungen. Verkaufsstart soll Ende Juli beginnen. Danach können Fans die Boxen im Handel kaufen.

Die Boxen erscheinen in zwei Varianten: eine Special-Version und eine Deluxe-Variante. Die letztere beinhaltet neben den Blu-rays ein großes Artbook, Sammelkarten, Poster und Fanartikel im "Hellfire Club"-Design.

Teurer Spaß

Für die Sammel-Boxen müssen Fans tief in die Tasche greifen. Für die 25 Discs werden vier verschiedene Preise verlangt (UK, umgerechnet):

4K Deluxe: etwa 231 Euro

4K Special: rund 168 Euro

Blu-ray Deluxe: circa 208 Euro

Blu-ray Special: etwa 156 Euro

Wer einen Kauf plant, muss einen wichtigen Punkt berücksichtigen: regionale Sperren. 4K-Discs funktionieren meistens ohne Probleme. Normale Blu-rays sind meistens mit einem Regionalcode versehen. Discs aus Großbritannien können in Österreich ohne Probleme abgespielt werden. Bei den US-Versionen ist Vorsicht geboten. Bei ihnen kann es zu Einschränkungen kommen.