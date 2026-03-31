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Ostern ohne schlechtes Gewissen: Diese Klassiker gehen kalorienarm
© Getty Images

Genuss ohne Reue

Ostern ohne schlechtes Gewissen: Diese Klassiker gehen kalorienarm

31.03.26, 13:49
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Ostern bedeutet für viele: üppiger Brunch, süßes Gebäck und ein bisschen zu viel von allem. Muss aber nicht sein. Denn mit den richtigen Rezepten können Sie ganz entspannt genießen, ohne dass es gleich auf die Hüften geht. Hier kommen drei Oster-Klassiker in der leichten Version. 

Gefüllte Eier - Der Brunch-Klassiker

Ostern ohne schlechtes Gewissen: Diese Klassiker gehen kalorienarm
© Getty Images

Zutaten (4 Portionen)

  • 6 Eier
  • Ein halber Bund Petersilie

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Für die Füllung:

  • 3 EL Sauerrahm
  • 2 EL Senf
  • 3 EL Leichter Frischkäse
  • Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker 

Zubereitung:

  1. Eier hart kochen, abschrecken und halbieren.
  2. Eigelb herauslösen und zerdrücken. Mit Sauerrahm, Senf und Frischkäse verrühren, würzen und in die Eihälften füllen.
  3. Mit Petersilie garnieren. 

Osterzopf ohne Zucker

Ostern ohne schlechtes Gewissen: Diese Klassiker gehen kalorienarm
© Getty Images

Zutaten:

  • 500 g Mehl
  • 10 g Salz
  • 300 ml Milch
  • 1 Päckchen Trockenhefe
  • 50 g Butter oder Margarine
  • 1 Eigelb

Zubereitung:

  1. Mehl, Salz und Hefe mischen. Warme Milch und Butter dazugeben und zu einem glatten Teig verkneten. Drei Stunden gehen lassen.
  2. Teig formen, nochmals ruhen lassen, mit Eigelb bestreichen und bei 200 °C ca. 30 Minuten backen. 

Osterpinze mit Topfen

Ostern ohne schlechtes Gewissen: Diese Klassiker gehen kalorienarm
© Getty Images

Diese Variante punktet mit weniger Zucker, weniger Fett und extra Protein durch Topfen. 

Zutaten für 12 Stück:

  • 200 ml Milch
  • 20 g Butter
  • 42 g Germ
  • 100 g Erythrit
  • 200 g Magertopfen
  • 2 Eier
  • 500 g Mehl
  • Salz

Zum Bestreichen:

  • 1 Ei
  • 4 EL Milch 

Zubereitung:

  1. Milch erwärmen, Butter schmelzen, Germ darin auflösen.
  2. Mit Erythrit, Topfen und Eiern verrühren.
  3. Mehl und Salz dazugeben und zu einem Teig kneten.
  4. Gehen lassen, formen, einschneiden.
  5. Bei 170 °C ca. 20 Minuten backen.

Durch den Topfen bleibt die Pinze besonders saftig, ganz ohne extra Fett.

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