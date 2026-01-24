Freddie Mercury rockt Wien als Ballett-Show

Vom 30. Jänner bis 1. Februar gastiert „Ballet for Life“ erstmals in der Wiener Stadthalle. Die Ballett-Show vereint die Original Aufnahmen von Queen und Freddie Mercury mit der Musik von Mozart und dem ikonisches Design von Gianni Versace

1991 verstarb Queen-Legende Freddie Mercury. Ein Liebhaber der Klassik (Montserrat Caballé) und des Balletts. Auftritt mit dem Royal Ballet London inklusive. 1997 setzte ihm das weltbeberühmte Béjart Ballet Lausanne deshalb mit „Ballet for Life“ eine eindringliche Tanz-Hommage. Premieren-Show mit Elton John zur Hymne „The Show Must Go On“ inklusive. Der letzte öffentliche Auftritt von Queen-Bassist John Deacon.

© Amazon

Jetzt kommt das Rock-Ballett nach Wien. Vom 30. Jänner bis 1. Februar wirbelt Maurice Béjarts Meisterwerk „Ballet for Life“ durch die Stadthalle. Und das mit den Original-Aufnahmen der legendären Wembley-Konzerte von Freddie Mercury und Queen aus dem Jahr 1986.

© Getty Images

© BBL Gregory Batardon

Zum 40.Jubiläum der "Magic Tour" erklingt Freddies kraftvolle Stimme aus diesem historischen Konzert mit Rock-Hymnen wie ," "A Kind of Magic," "Radio Ga Ga," und natürlich "Bohemian Rhapsody" wieder in Wien. Dazu gibt es ein musikalisches Zusammenspiel mit Mozart. Von „ Cosi fan tutte“ bis zum „21. Klavierkonzert“ und das ikonische Design von Gianni Versace.

© BBL Gregory Batardon

© BBL Gregory Batardon

„‚Ballet for Life' ist mehr als ein Ballett – es ist eine Feier des Lebens und eine Reflexion über Vergänglichkeit und Unsterblichkeit durch Kunst", so der künstlerische Leiter Julien Favreau. Wie wahr: Das Stück widmet sich auf berührende Weise Themen wie Lebensfreude, Verlust und Hoffnung und spricht damit alle Generationen an, die in der Musik von Queen eine universelle emotionale Kraft finden.