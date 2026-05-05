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ESC2026_Aserbaidschan_JIVA
© Sarah Louise Bennett / EB

Just Go

Aserbaidschan: Jiva

Von
05.05.26, 21:54
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Aserbaidschan wird beim ESC 2026 in Wien von Jiva mit "Just Go" vertreten.  

Die in Moskau geborenen Jazz-Sängerin Cəmilə Həşimova (43) lässt seit 2003 aufhorchen. Platz 3 beim nationalen ECS Vorentscheid 2011, Auftritte beim renommierten Montreux Jazz Festival, 9 Hit-Singles und Sieg bei der dritten Staffel von „The Voice of Azerbaijan“ inklusive. Jetzt setzte sie sich mit der musikalisch stark von Conchitas Sieger-Hymne „Rise Like A Phoenix“ inspirierten Power-Ballade gegen 185 Konkurrenten durch. Eine Final-Quali wäre, schenkt man den Wetten Glauben, jedoch ein Wunder:  Aserbaidschan liegt bei den Buchmachern auf dem letzten Platz.  

Facts

  • 2. Semifinale, Do., 14. Mai
  • Startnummer 2: Aserbaidschan 
  • Jiva, "Just Go"

Aserbaidschan  beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 17
  • Größter ESC-Erfolg: 1. Platz (2011)
  • Höchste Punktzahl: 302 (2019)
  • Niedrigste Punktzah: 33 (2014)
  • Ergebnis 2025: im Halbfinale ausgeschieden
  • Wettquote: 501, weniger als 1% Siegeschance, Platz 35  

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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