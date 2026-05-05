Aserbaidschan wird beim ESC 2026 in Wien von Jiva mit "Just Go" vertreten.

Die in Moskau geborenen Jazz-Sängerin Cəmilə Həşimova (43) lässt seit 2003 aufhorchen. Platz 3 beim nationalen ECS Vorentscheid 2011, Auftritte beim renommierten Montreux Jazz Festival, 9 Hit-Singles und Sieg bei der dritten Staffel von „The Voice of Azerbaijan“ inklusive. Jetzt setzte sie sich mit der musikalisch stark von Conchitas Sieger-Hymne „Rise Like A Phoenix“ inspirierten Power-Ballade gegen 185 Konkurrenten durch. Eine Final-Quali wäre, schenkt man den Wetten Glauben, jedoch ein Wunder: Aserbaidschan liegt bei den Buchmachern auf dem letzten Platz.

Facts

2. Semifinale, Do., 14. Mai

Startnummer 2: Aserbaidschan

Jiva, "Just Go"

Aserbaidschan beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 17

Größter ESC-Erfolg: 1. Platz (2011)

Höchste Punktzahl: 302 (2019)

Niedrigste Punktzah: 33 (2014)

Ergebnis 2025: im Halbfinale ausgeschieden

Wettquote: 501, weniger als 1% Siegeschance, Platz 35

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.