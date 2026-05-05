Aserbaidschan wird beim ESC 2026 in Wien von Jiva mit "Just Go" vertreten.
Die in Moskau geborenen Jazz-Sängerin Cəmilə Həşimova (43) lässt seit 2003 aufhorchen. Platz 3 beim nationalen ECS Vorentscheid 2011, Auftritte beim renommierten Montreux Jazz Festival, 9 Hit-Singles und Sieg bei der dritten Staffel von „The Voice of Azerbaijan“ inklusive. Jetzt setzte sie sich mit der musikalisch stark von Conchitas Sieger-Hymne „Rise Like A Phoenix“ inspirierten Power-Ballade gegen 185 Konkurrenten durch. Eine Final-Quali wäre, schenkt man den Wetten Glauben, jedoch ein Wunder: Aserbaidschan liegt bei den Buchmachern auf dem letzten Platz.
Facts
- 2. Semifinale, Do., 14. Mai
- Startnummer 2: Aserbaidschan
- Jiva, "Just Go"
Aserbaidschan beim Song Contest:
- ESC-Teilnahmen: 17
- Größter ESC-Erfolg: 1. Platz (2011)
- Höchste Punktzahl: 302 (2019)
- Niedrigste Punktzah: 33 (2014)
- Ergebnis 2025: im Halbfinale ausgeschieden
- Wettquote: 501, weniger als 1% Siegeschance, Platz 35
Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.