Vorwurf an Vici Swarovski: "Ozempic, Botox, fürchterlich!"

Auf Instagram geht es einmal mehr rund - der Grund: Das knappe Outfit der Moderatorin.

Das Moderations-Team Vici Swarovski und Michael Ostrowski gibt alles für den diesjährigen ESC - Sangeseinlagen, gewagte Performances und natürlich Spezialoutfits!

© APA/HELMUT FOHRINGER

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Während Ostrowski eher schrill daher kommt, muss Vici die sexy Rolle übernehmen. Das gelingt beiden gut - Vici war zuletzt in einem glitzernden Hauch von Nichts zu sehen. Der Bodysuit war wie ein Badeanzug geschnitten, ließ wenig der Imagination übrig.

Fürchterlich...

Viele Fans feierten Vici genau dafür - den sexy-sunshine-look. Doch manchen war das einfach zu viel. "Body Positivity ist das nicht", ist da zu lesen. "Ozempic, Botox und ganz viel Hokospokus lassen grüßen .....fürchterlich, finde ich auch."

Debatte um Look

Die Debatte um Vicis Erscheinung ist nicht neu - fast jede Woche wird sie und ihr Outfit bei "Let's Dance" beurteilt. Sie selbst - so sagt sie in Interviews - versucht sich von neagtiven Kommentaren abzuschotten.