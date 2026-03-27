Schwarzenegger macht Sohn für ersten Wettkampf fit

Legenden-Training in Kalifornien: Arnold Schwarzenegger bereitet seinen Sohn Joseph Baena persönlich auf dessen ersten Bodybuilding-Wettkampf vor und gibt seine Mr.-Olympia-Erfahrung weiter.

Im berühmten Gold’s Gym feilt das Vater-Sohn-Duo derzeit an der perfekten Form. Der siebenfache „Mr. Olympia“ Arnold Schwarzenegger lässt es sich nicht nehmen, die Einheiten seines Sohnes Joseph Baena höchstpersönlich zu überwachen und dabei besonders auf das Posing zu achten.

Strenge Regeln beim Debüt

Für den 28-jährigen Baena wird es bei den NPC Natural Colorado State Championships in Denver ernst. Dieser Wettkampf gilt als bedeutender Einstieg in die Szene und ist für seine harten Kontrollen bekannt. Da es sich um einen „Natural“-Wettbewerb handelt, stehen für die Teilnehmer nicht nur Dopingtests, sondern sogar Polygraph-Prüfungen auf dem Programm, um faire Bedingungen zu garantieren.

Beeindruckende körperliche Transformation

Die harte Arbeit scheint sich auszuzahlen: Innerhalb von nur acht Wochen konnte Baena laut aktuellen Berichten mehr als acht Kilo Muskelmasse aufbauen. Auf seinen Social-Media-Kanälen gibt er sich mit der Ansage „Almost showtime“ bereits siegessicher. Baena, der einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre in der Tasche hat, arbeitet erfolgreich als Fitnessmodel und tritt nun endgültig in die sportlichen Fußstapfen seines berühmten Vaters.

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Hintergrund der Familienbeziehung

Joseph Baena stammt aus der Beziehung des Schauspielers mit seiner ehemaligen Haushälterin Mildred Baena. Arnold Schwarzenegger hat zudem vier weitere Kinder aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Maria Shriver. Trotz der Schlagzeilen rund um seine Herkunft zeigen sich Vater und Sohn heute als eingeschweißtes Team, das vor allem die Leidenschaft für den Kraftsport teilt.

Ob das Training mit der steirischen Eiche für den Sieg in Colorado reicht, wird sich zeigen, wenn Baena erstmals unter den strengen Augen der Jury auf die Bühne tritt.