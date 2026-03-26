Frisch verliebt! Michelle Hunziker hat einen neuen "Doctor Love"

Es gibt neue Liebesgerüchte um Moderatorin Michelle Hunziker und einen gutaussehenden Schauspieler und Arzt.

Es sind jene Bilder, die die Fans zwischen Wien und Rom in helle Aufregung versetzen: Michelle Hunziker, strahlend wie selten zuvor, öffnet die Tür zu ihrem Mailänder Domizil. An ihrer Seite kein Unbekannter, sondern der 41-jährige Schauspieler und Mediziner Giulio Berruti. Die Szenerie wirkt vertraut, fast schon filmreif. Ein kurzer Blick, ein einladendes Lächeln – und der Herr Doktor folgt der Moderatorin mit festem Schritt ins Haus.

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Ein Spezialist für schöne Augenblicke

Giulio Berruti ist ein Mann der vielen Talente. Als Sohn eines Augenarztes und einer Rechtsanwältin schlug er zunächst den klassischen Weg ein, studierte Zahnmedizin an der Universität Tor Vergata in Rom und spezialisierte sich auf Kieferorthopädie sowie ästhetische Medizin. Doch die Leinwand lockte ebenso wie die Praxis: Mit Rollen in Produktionen wie „Walking on Sunshine“ oder „Gabriel’s Inferno“ sicherte er sich einen Platz im italienischen Show-Olymp.

Die Chemie zwischen der Moderatorin und dem „Dottore“ scheint jedenfalls zu stimmen. Nachdem Berruti die Schweizerin bereits nach den Aufzeichnungen ihrer Sendung „Battiti Live Spring“ in Ferrara abgeholt hatte, verbrachten die beiden die gemeinsame Fahrt nach Mailand sichtlich bestens gelaunt. Hunziker, die sich im legeren Jeans-Look mit flauschiger Jacke und knallrotem Pullover zeigte, wirkte gelöst – ein deutliches Indiz dafür, dass die Turtelei mit dem Unternehmer Nino Tronchetti Provera endgültig der Vergangenheit angehört.





Das „Doktor-Schema“ der Michelle H.

Es ist kein Geheimnis, dass die schöne Michelle eine Affinität zu Männern aus dem medizinischen Bereich pflegt. Man erinnere sich an den Osteopathen Dr. Alessandro Carollo oder den als „Dr. Love“ titulierten Sport-Orthopäden Giovanni Angiolini – beide durften bereits an Michelles Herzen „herumdoktern“. Berruti fügt sich nahtlos in diese Reihe ein: Er ist sportlich, gebildet, erfolgreich und – wie er selbst auf Instagram betont – ein „Mensch mit vielen Leidenschaften“.





Die Drei-Monats-Regel

Ob es sich bei Giulio nun um die große Liebe oder lediglich um ein leidenschaftliches Intermezzo handelt, bleibt vorerst das süße Geheimnis der beiden. Michelle Hunziker ist bekannt für ihre strategische Zurückhaltung, was neue Bekanntschaften betrifft. „Wenn ich einen Mann kennenlerne, dann gibt es erst mal drei Monate lang keine Schlagzeilen, weil ich gelernt habe, wie ich den Paparazzi ausweichen kann“, verriet sie einst treffend.

Sollte sich Berruti also nach Ablauf dieser „Probezeit“ weiterhin an ihrer Seite zeigen, dürfte einer offiziellen Bestätigung nichts mehr im Wege stehen. Dass er sie nun bereits bis zur Wohnungstür begleiten durfte, werten Insider in Mailand jedenfalls als vielversprechendes Signal für eine gemeinsame Zukunft.