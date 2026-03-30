Mega-Gagen enthüllt: Die neuen "Harry Potter"-Stars werden zu Multimillionären

Die neue "Harry Potter"-Serie steht in den Startlöchern und sorgt bereits vor dem ersten Zauberspruch für riesiges Aufsehen. Während die jungen Talente noch am Anfang ihrer Karriere stehen, füllen sich ihre Konten mit Summen, die selbst in Hollywood für ordentlich Gesprächsstoff sorgen.

Auf der ganzen Welt warten Fans gespannt auf das Reboot der legendären Buchreihe, doch nicht nur die Handlung sorgt für Wirbel, sondern auch die Gagen. Die Hauptdarsteller von Harry, Hermine und Ron sollen für die erste Staffel jeweils rund 575.000 Euro erhalten. Da die Staffel etwa acht Folgen umfasst, entspricht das einem Verdienst von stolzen 70.000 Euro pro Episode. Alle drei Hauptdarsteller, die zum Drehstart zwischen elf und zwölf Jahre alt sind, werden dabei exakt gleich bezahlt.

Satte Gagen für Jungstars

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Dieser finanzielle Einstieg in die Branche gilt als außergewöhnlich hoch. Branchenkenner weisen jedoch darauf hin, dass der Aufwand für die neue Generation deutlich größer ist als bei den ursprünglichen Kinofilmen. Während der erste Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" rund zweieinhalb Stunden dauerte, soll eine Serien-Staffel auf eine Laufzeit von etwa acht Stunden kommen. Das bedeutet wesentlich mehr Szenen, längere Drehtage und eine intensivere Vorbereitung für die jungen Schauspieler.

Mehr Aufwand als früher

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Sollte die Serie den erhofften Erfolg bringen und über mehrere Staffeln laufen, dürften die Gagen laut Experten rasant ansteigen. Es wird erwartet, dass die Darsteller bereits in wenigen Jahren und noch vor ihrem 18. Geburtstag zu Multimillionären aufsteigen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass diese Prognosen durchaus realistisch sind.

Weg zum Multimillionär

Dominic McLaughlin spielt "Harry Potter" © HBO max

Die Original-Stars Daniel Radcliffe (36), Emma Watson (35) und Rupert Grint (37) starteten damals mit etwa 870.000 Euro für den ersten Film. Mit dem wachsenden Welterfolg der Reihe explodierten ihre Einnahmen förmlich: Für die finalen Kinoteile sollen Gagen von bis zu 43,5 Millionen Euro geflossen sein. Für die neuen Gesichter der Serie könnte sich der Tresor in der Gringotts-Bank also schneller füllen, als sie ihre ersten Zaubersprüche auswendig lernen können.