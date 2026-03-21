Quiz: »Wer stiehlt mir die Show?« mit Petkovic & Co

Quiz-Show: Andrea, Till und Nico und Lotti gegen Joko.

Gameshow. Bei „Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben steht der wohl außergewöhnlichste Preis der deutschen TV-Geschichte auf dem Spiel, denn es geht um Joko Winterscheidts eigenen Job. In dieser Staffel fordern ihn Ex-Tennisprofi Andrea Petkovic, Kabarettist Till Reiners und Musiker Nico Santos gemeinsam mit der Wildcard-Gewinnerin Lotti heraus, um ihm wortwörtlich die Show zu stehlen.

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Wer das Quiz gewinnt, übernimmt in der nächsten Ausgabe das Zepter, moderiert die Sendung nach eigenen Vorstellungen und degradiert Joko zum einfachen Kandidaten, der fortan um die Rückkehr auf seinen angestammten Platz kämpfen muss. Während Katrin Bauerfeind souverän durch die entscheidende Finalrunde führt, stellt sich jedes Mal aufs Neue die spannende Frage, wer die Show am Ende wirklich beherrscht.