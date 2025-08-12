Alles zu oe24VIP
Richtig lüften bei Hitze: So bleibt die Wohnung wirklich angenehm kühl
© Getty Images

Lüftungs-Guide

Richtig lüften bei Hitze: So bleibt die Wohnung wirklich angenehm kühl

12.08.25, 15:36
Teilen

Wenn die Temperaturen steigen, wird richtiges Lüften zur Kunst. Mit den passenden Strategien verwandeln Sie Ihre aufgeheizte Wohnung auch ganz ohne Klimaanlage in eine erfrischende Wohlfühloase.

Während draußen das Thermometer nach oben klettert, schmort Ihr Zuhause wie ein Backofen auf Stufe drei? Keine Panik! Mit ein paar cleveren Lüftungstricks zaubern Sie sich ganz ohne Klimaanlage Ihre persönliche Cool-Zone.

Im Winter gilt: kurz und kräftig stoßlüften. Bei Hitze dürfen die Fenster dagegen länger offenbleiben – aber nur zu bestimmten Zeiten. Experten raten: bis zu 30 Minuten, jedoch ausschließlich, wenn die Außentemperatur niedriger ist als drinnen. 

Die beste Zeit zum Lüften: früh am Morgen

Morgens ist Ihre goldene Stunde! Direkt nach dem Aufstehen ist die Außenluft noch kühl von der Nacht. Öffnen Sie jetzt gegenüberliegende Fenster für den optimalen Durchzug – das sogenannte „Querlüften“. So tauschen Sie stickige Nachtluft gegen frische Morgenluft und nutzen das oft noch vorhandene leichte Lüftchen, das die Zirkulation zusätzlich verstärkt.

Tagsüber: Wohnung abdichten und Hitze blocken

Sobald die Außentemperatur steigt, gilt: Fenster und Türen zu! Offene Fenster bei 30 Grad sorgen nicht für Abkühlung, sondern für noch mehr Hitze in der Wohnung.
Schließen Sie Rollläden und Jalousien, damit sich Ihr Zuhause nicht in eine Sauna verwandelt. Schalten Sie ungenutzte Elektrogeräte aus – sie erzeugen zusätzlich Wärme.

Abends wieder lüften – für frische Nachtluft

Nach Sonnenuntergang können Sie wieder alle Fenster öffnen. Die kühlere Abendluft sorgt nicht nur für Sauerstoff, sondern bereitet auch einen erholsamen Schlaf vor.
Wichtig: Kippstellung reicht nicht aus – so entsteht kaum Luftaustausch. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich sogar Kondenswasser oder Schimmel bilden.

Richtig lüften bei Hitze: So bleibt die Wohnung wirklich angenehm kühl
© Getty Images

Extra-Tipps fürs Dachgeschoss

Unter dem Dach staut sich Hitze besonders stark. Hier helfen zusätzliche Tricks:

  • Verdunstungskälte nutzen: Hängen Sie feuchte Tücher oder Laken vor das Fenster – der kühlende Effekt funktioniert wie eine natürliche Klimaanlage.
  • Ventilatoren einsetzen: Sie verstärken den Frische-Effekt.
  • Außenliegende Beschattung: Rollläden oder Markisetten halten Hitze draußen, lassen aber Tageslicht herein.
  • Smarte Klimasteuerung: Automatische Systeme lüften und regulieren die Temperatur ganz ohne Ihr Zutun.

Merken Sie sich die goldene Regel

Morgens und abends lüften, tagsüber abdichten – so bleibt Ihre Wohnung selbst bei tropischen Temperaturen angenehm kühl. Das funktioniert ganz ohne teure Klimaanlage und sorgt dafür, dass Sie auch im Hochsommer cool bleiben.

